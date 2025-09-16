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Patrick Hediger
16. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

TV-Streaming

Digitec Galaxus startet TV-Abo zusammen mit Zattoo

Galaxus TV kostet monatlich elf Franken und umfasst 282 Sender, eine Sieben-Tage-Replay- und Live-Pause-Funktion sowie Speicher für 1000 Sendungen. All das ohne TV-Box, Aktivierungsgebühren und Mindestvertragslaufzeit.

Galaxus-TV-App

© (Quelle: Digitec Galaxus)

In einem strategischen Schritt im hart umkämpften Schweizer Markt steigt die Digitec Galaxus AG mit einer massgeschneiderten TV-Lösung von Zattoo in den Entertainment-Markt ein. Das Angebot Galaxus TV wird auf Apple iOS und tvOS, Android TV und Android Mobile sowie in Webbrowsern verfügbar sein und soll für ein hochwertiges Unterhaltungserlebnis zu Hause wie auch unterwegs sorgen.

Das Basis-Angebot umfasst folgende Leistungen:

  • 282 Sender (davon 127 HD und 89 FHD)
  • Aufnahmespeicher für 1000 Sendungen/Filme – unabhängig von deren Länge
  • Sieben Tage Replay
  • Live-Pause
  • Streamen auf drei Geräten gleichzeitig
  • Alles via App nutzbar

Kundinnen und Kunden können ihr mit folgenden Zusatzoptionen erweitern:

  • Werbung überspringen bei Replay und in den Aufnahmen: 7 Franken pro Monat
  • Zusätzliches Aufnahmevolumen für weitere 1'000 Sendungen: 3 Franken pro Monat
  • Zwei zusätzliche, gleichzeitige Streams: 5 Franken pro Monat

Weitere Optionen sollen folgen, verrät Andreas Kundert, Head of Galaxus Mobile, Internet und TV: «Wir wollen unser Angebot zukünftig um zusätzliche Optionen wie Sport-, Entertainment- oder Sprachpakete erweitern.»

Alles über eine App

Für Galaxus TV ist keine TV-Box erforderlich. Kundinnen und Kunden können über die Galaxus-TV-App ihre Lieblingssendungen mit einem internetfähigen Gerät zu Hause am Fernseher, unterwegs in der Galaxus-TV-App oder im Webbrowser streamen.

Galaxus TV ist auf folgenden Geräten und Plattformen verfügbar:

  • Mobilegeräte: Android Mobile, iOS
  • Smart TVs: Android TV. In einigen Wochen ist die Galaxus-TV-App auch auf weiteren TV-Plattformen wie Samsung Tizen, LG und Panasonic verfügbar.
  • Weitere Geräte: Wer keinen Smart TV besitzt, kann Galaxus TV entweder über eine kompatible Streaming Box mit Android oder Apple TV direkt auf dem Fernseher oder Beamer nutzen sowie via Web App im Browser fernsehen. (Bei sehr alten Streaming Boxen kann es vorkommen, dass die Galaxus-TV-App nicht unterstützt wird. Im Zweifelsfall hilft der Kundendienst von Galaxus weiter, ob ein kompatibles Gerät vorliegt.)

Das Galaxus-TV-Abo hat – wie die Mobile- und Internet-Abos – keine Mindestlaufzeit und ist zum Ende des nächsten Monats kündbar. Einfach und unkompliziert.

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