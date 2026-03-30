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Dreame stellt den A3 AWD Pro 3500 vor
Der A3 AWD Pro 3500, Teil der AWD Pro Serie, wurde speziell für steile Hänge, unebenes Gelände, enge Passagen und mehrzonige Gärten konzipiert. Er kombiniert zuverlässige Allrad-Traktion mit schneller, gleichmässiger Flächenabdeckung. EdgeMaster 2.0 erweitert die Schnittreichweite bis an Kanten und Ecken, um manuelle Nacharbeiten zu minimieren, während zwei schwimmend gelagerte Schneidscheiben mit einer grosszügigen Schnittbreite von 40 cm grosse Flächen effizient bearbeiten, ohne Kompromisse bei der Schnittqualität einzugehen. Über das Mähen hinaus integriert die Serie KI-gestützte Hinderniserkennung, intelligente Tierschutzmodi sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz und zur Aufwertung des Aussenbereichs.
Zentrale Highlights des A3 AWD Pro 3500
OmniSense 3.0 3D-LiDAR + Dual Vision: Kabellose Installation & KI-Auto-Mapping bis zu 5’000 m2
Rasenpflege auf einem neuen Niveau dank OmniSense 3.0 – einem fortschrittlichen 3D-Ultra-Sensorsystem, das 360°-3D-LiDAR, binokulare KI-Vision und zwei algorithmusoptimierte 1080p-HDR-Kameras kombiniert, um ein präzises, Echtzeit-3D-Verständnis des Gartens zu erzeugen. Einfach einschalten und kartieren – ganz ohne zusätzliches Zubehör wie Begrenzungskabel, Baken, GPS-Stangen, Antennen oder weitere Hilfsmittel. OmniSense 3.0 ermöglicht Auto-Mapping, indem es Grasflächen von Nicht-Grasflächen unterscheidet, schnell Punktwolken-Daten sammelt und daraus eine virtuelle Begrenzung sowie eine 3D-Rasenkarte bis zu 3’500 m2 erstellt. Mit bis zu 70 m LiDAR-Erfassungsreichweite, einem 360° grossen Sichtfeld und zentimetergenauer Präzision sorgt das System für stabile Positionierung und sichere Navigation unter Bäumen, durch enge Durchgänge, über unregelmässige oder nasse Flächen sowie entlang schattiger Hänge – selbst bei wenig Licht oder schwachem GPS-Signal.
4WD-Nabenmotoren: Bewältigt 80 % (38,7°) Steigung & 5,5 cm Hindernisse
Der Dreame A3 AWD Pro 3500 ist mit Allrad-Nabenmotoren ausgestattet und meistert Steigungen von bis zu 80 % (38,6°) sowie vertikale Hindernisse bis zu 5,5 cm. Damit bewältigt er typische Herausforderungen wie Bodenlöcher oder Steine mühelos. Vordere Omni-Räder ermöglichen sanfte Nullwendemanöver, während hintere Offroad-Räder für starke Traktion sorgen. Die verbesserte Federung erhöht die Stabilität auf unebenem Untergrund, und ein stossdämpfender Stossfänger gewährleistet einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.
Effizientes Doppelscheiben-Mähsystem: 40 cm Schnittbreite, 3–10 cm Schnitthöhe mit schwimmender Lagerung
Der A3 AWD Pro 3500 verfügt über zwei Schneidscheiben, die auf getrennten Ebenen arbeiten und eine Schnittbreite von 40 cm für eine schnellere Flächenabdeckung bei gleichmässigem, sauberen Schnittbild bieten. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in der Dreamehome App von 3–10 cm einstellen. Das verstärkte Schneidsystem ist zudem für dichtes, über 15 cm hohes Gras ausgelegt. Mit nur einem Fingertipp kann die gewünschte Grashöhe definiert werden – für einen dauerhaft gepflegten Rasen.
EdgeMaster 2.0: <3 cm randnahes Mähen für saubere Kanten
EdgeMaster 2.0 verschiebt die Schneidscheiben entlang der Ränder nach aussen und reduziert den Abstand zwischen Scheibe und Kante auf unter 3 cm – für präzise und saubere Schnittergebnisse, insbesondere an unebenen oder erhöhten Begrenzungen. An flachen, ebenen Rändern fährt der Mäher besonders dicht entlang, um die Abdeckung zu maximieren und ein klar definiertes Gesamtbild zu erzielen.
KI-Hindernisintelligenz: Erkennt & vermeidet über 300 Rasenobjekte
Dank binokularer KI-Vision und 360°-3D-LiDAR erkennt und umgeht der A3 AWD Pro 3500 mehr als 300 Objekte im Garten – von Möbeln und Werkzeugen bis hin zu kleineren Hindernissen wie Schläuchen, Bällen, Ästen und Tierkot sowie Vertiefungen, Haustieren, Wildtieren und Menschen. Zusätzlich bietet das System Live-Video, Personenerkennungs-Benachrichtigungen und Patrouillenfunktionen.
36V Hochleistungsantrieb: 36V-10Ah-Akku mit automatischem Laden & Fortsetzen (bis zu 5’000 m2/Tag)
Der A3 AWD Pro 3500 wird von einem leistungsstarken 36V-10Ah-Akku angetrieben, der hohes Drehmoment für dichtes Gras und eine lange Laufzeit für Flächen bis zu 3’500 m2 pro Tag bietet. Wählen Sie den passenden Effizienzmodus für Ihren Garten: Standard 3’000 m2/24 h, Effizient 4’200 m2/24 h oder Rush 5’400 m2/24 h. Der Mäher arbeitet in U-förmigen Bahnen für eine gleichmässige Abdeckung. Sinkt der Akkustand auf ein sicheres Minimum, speichert das Gerät seine Position, fährt automatisch zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang anschliessend an derselben Stelle fort (oder auf Befehl). Eine optionale Grasfangbox hilft dabei, Schnittgut und Laub für ein besonders sauberes Ergebnis zu sammeln.
Garden Guardian Sicherheit: Live-Ansicht, Patrouillen, Diebstahlschutz & tierfreundliche Funktionen
Der A3 AWD Pro 3500 schützt den Garten auch ausserhalb des Mähbetriebs. Eine integrierte Frontkamera ermöglicht Live-Video in der App sowie geplante Sicherheits-Patrouillen. KI-gestützte Personenerkennung erkennt Aktivitäten und sendet sofortige Benachrichtigungen. Zum Diebstahlschutz bietet Dreame Link (integrierte 4G-eSIM + GPS) Echtzeit-Tracking über Google Maps, Geofencing-Warnungen beim Verlassen definierter Bereiche sowie Hebealarme mit Warnton und sofortigen App-Hinweisen. AirTag-Kompatibilität ergänzt den Schutz. Tierfreundliche Funktionen umfassen einen Niedriggeschwindigkeitsmodus, individuell einstellbare Tierschutzzonen und geplante Ruhezeiten (Do-Not-Disturb).
Fortschrittliche Serie
Mit dem A3 AWD Pro 3500 macht Dreame einen weiteren Schritt und präsentiert das neuste Modell aus seiner Reihe innovativer Mähroboter.
Mit dem Dreame A1 Pro lassen sich mühelos drahtlose Begrenzungen erstellen, wobei die innovative U-förmige Wegeplanung einen perfekt gepflegten Rasen garantiert. Dank fortschrittlicher 3D-Technologie erkennt der A1 Pro Hindernisse und umfährt sie gekonnt. Zudem lässt er sich auch bequem über die intuitive Dreamehome-App steuern, für ein nahtloses Mäherlebnis. Der A1 Pro eignet sich perfekt für Wohnhäuser mit unzusammenhängenden Vorgärten und Hinterhöfen.
Der Dreame A2 baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und bietet die innovative OmniSense 2.0 Technologie, kombiniert mit KI-gesteuerter Intelligenz und fortschrittlichen Schneidefunktionen, für ein freihändiges, präzises und äusserst effizientes Mäherlebnis. Die markante Weiterentwicklung der OmniSense Technologie bietet enorme Fortschritte in der autonomen Navigation und intelligenten Objekterkennung. Mit einem 3D LiDAR-Sensor ausgestattet, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70 Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° bietet, gewährleistet er eine herausragende Umwelterkennung und navigiert mühelos durch Gärten von bis zu 3'000 m2. Daneben verfügt der A2 über weitere technische Innovationen wie EdgeMaster Schneidsystem, KI-unterstützte Vision, eine clevere App-Steuerung und eine rund um die Uhr Vernetzung dank Dreame Link-Modul.
Von 23. März bis 5. April profitieren Kundinnen und Kunden von exklusiven Vorteilsrabatten. So ist der Dreame A1 Pro für CHF 769.00 und der Dreame A2 3000 für CHF 1'369.00 erhältlich.
Der Dreame A3 AWD Pro 3500 ist ab Mitte April zu einem UVP von CHF 2'299.00 bei ausgewählten Partnern sowie auf der offiziellen Dreame-Website erhältlich.
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