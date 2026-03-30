Dreame stellt den A3 AWD Pro 3500 vor

Zentrale Highlights des A3 AWD Pro 3500

OmniSense 3.0 3D-LiDAR + Dual Vision: Kabellose Installation & KI-Auto-Mapping bis zu 5’000 m2

Rasenpflege auf einem neuen Niveau dank OmniSense 3.0 – einem fortschrittlichen 3D-Ultra-Sensorsystem, das 360°-3D-LiDAR, binokulare KI-Vision und zwei algorithmusoptimierte 1080p-HDR-Kameras kombiniert, um ein präzises, Echtzeit-3D-Verständnis des Gartens zu erzeugen. Einfach einschalten und kartieren – ganz ohne zusätzliches Zubehör wie Begrenzungskabel, Baken, GPS-Stangen, Antennen oder weitere Hilfsmittel. OmniSense 3.0 ermöglicht Auto-Mapping, indem es Grasflächen von Nicht-Grasflächen unterscheidet, schnell Punktwolken-Daten sammelt und daraus eine virtuelle Begrenzung sowie eine 3D-Rasenkarte bis zu 3’500 m2 erstellt. Mit bis zu 70 m LiDAR-Erfassungsreichweite, einem 360° grossen Sichtfeld und zentimetergenauer Präzision sorgt das System für stabile Positionierung und sichere Navigation unter Bäumen, durch enge Durchgänge, über unregelmässige oder nasse Flächen sowie entlang schattiger Hänge – selbst bei wenig Licht oder schwachem GPS-Signal.

4WD-Nabenmotoren: Bewältigt 80 % (38,7°) Steigung & 5,5 cm Hindernisse

Der Dreame A3 AWD Pro 3500 ist mit Allrad-Nabenmotoren ausgestattet und meistert Steigungen von bis zu 80 % (38,6°) sowie vertikale Hindernisse bis zu 5,5 cm. Damit bewältigt er typische Herausforderungen wie Bodenlöcher oder Steine mühelos. Vordere Omni-Räder ermöglichen sanfte Nullwendemanöver, während hintere Offroad-Räder für starke Traktion sorgen. Die verbesserte Federung erhöht die Stabilität auf unebenem Untergrund, und ein stossdämpfender Stossfänger gewährleistet einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.

Effizientes Doppelscheiben-Mähsystem: 40 cm Schnittbreite, 3–10 cm Schnitthöhe mit schwimmender Lagerung

Der A3 AWD Pro 3500 verfügt über zwei Schneidscheiben, die auf getrennten Ebenen arbeiten und eine Schnittbreite von 40 cm für eine schnellere Flächenabdeckung bei gleichmässigem, sauberen Schnittbild bieten. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in der Dreamehome App von 3–10 cm einstellen. Das verstärkte Schneidsystem ist zudem für dichtes, über 15 cm hohes Gras ausgelegt. Mit nur einem Fingertipp kann die gewünschte Grashöhe definiert werden – für einen dauerhaft gepflegten Rasen.