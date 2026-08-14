Swisscom Produkte neu auch bei MediaMarkt

«Mit der Partnerschaft mit MediaMarkt machen wir es für Kundinnen und Kunden noch einfacher, Swisscom Produkte dort zu entdecken, wo sie sich im Alltag bereits informieren und einkaufen», sagt Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz. «Im Zentrum steht für uns der Kundenfokus: persönliche Beratung, direkte Vergleichsmöglichkeiten und ein unkomplizierter Zugang zu unseren Lösungen, von Mobile und Internet bis TV und Sicherheit. So stärken wir die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden und schaffen ein Beratungserlebnis, das ihren Bedürfnissen entspricht.»

«Mit Swisscom erweitern wir unser Angebot um eine der stärksten und vertrauenswürdigsten Marken im Schweizer Markt. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet die Zusammenarbeit eine grössere Auswahl an Lösungen rund um Mobile, Internet und TV, kompetente Beratung und einen unkomplizierten Zugang zu attraktiven Angeboten direkt in unseren Filialen» sagt Vittorio Buonfiglio, CEO von MediaMarkt Schweiz und Österreich.

Fokus auf Beratung und Kundenerlebnis

Kundinnen und Kunden können sich in den MediaMarkt-Filialen auf dedizierten Flächen zum Portfolio der Marken Swisscom und Wingo beraten lassen und auf Wunsch direkt vor Ort einen Abschluss tätigen.

Swisscom ist ab morgen Freitag, 14. August, am MediaMarkt-Standort in Dietlikon (ZH) präsent. In den darauffolgenden Wochen folgen die Filialen in Lyssach (BE), Basel SBB (BS), Carouge (GE), Meyrin (GE), Kriens (LU), St. Gallen (SG), Crissier (VD), Dietikon (ZH) und Zürich Sihlcity (ZH).