Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Swisscom Produkte neu auch bei MediaMarkt

Swisscom bringt ihre Produkte neu in die Filialen von MediaMarkt in der Schweiz und stärkt damit ihre Präsenz im stationären Handel. Der Verkauf startet ab dem 14. August, und wird in den nächsten Wochen auf insgesamt zehn strategische MediaMarkt-Filialen ausgebaut.
© Swisscom

«Mit der Partnerschaft mit MediaMarkt machen wir es für Kundinnen und Kunden noch einfacher, Swisscom Produkte dort zu entdecken, wo sie sich im Alltag bereits informieren und einkaufen», sagt Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz. «Im Zentrum steht für uns der Kundenfokus: persönliche Beratung, direkte Vergleichsmöglichkeiten und ein unkomplizierter Zugang zu unseren Lösungen, von Mobile und Internet bis TV und Sicherheit. So stärken wir die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden und schaffen ein Beratungserlebnis, das ihren Bedürfnissen entspricht.»

«Mit Swisscom erweitern wir unser Angebot um eine der stärksten und vertrauenswürdigsten Marken im Schweizer Markt. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet die Zusammenarbeit eine grössere Auswahl an Lösungen rund um Mobile, Internet und TV, kompetente Beratung und einen unkomplizierten Zugang zu attraktiven Angeboten direkt in unseren Filialen» sagt Vittorio Buonfiglio, CEO von MediaMarkt Schweiz und Österreich.

Fokus auf Beratung und Kundenerlebnis

Kundinnen und Kunden können sich in den MediaMarkt-Filialen auf dedizierten Flächen zum Portfolio der Marken Swisscom und Wingo beraten lassen und auf Wunsch direkt vor Ort einen Abschluss tätigen.

Swisscom ist ab morgen Freitag, 14. August, am MediaMarkt-Standort in Dietlikon (ZH) präsent. In den darauffolgenden Wochen folgen die Filialen in Lyssach (BE), Basel SBB (BS), Carouge (GE), Meyrin (GE), Kriens (LU), St. Gallen (SG), Crissier (VD), Dietikon (ZH) und Zürich Sihlcity (ZH).

Kommentare

Swisscom Handel
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32
In der Kalenderwoche 32 vom 3. bis 9. August 2026 standen die Artikel «Pflanzen bestimmenn» und «Aufruf Lesertest Samsung SSD 990» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Aug 2026
Mehr erfahren
Amazon Leo
News
Amazon will 2028 Satellitennetz für mobile Endgeräte starten
Amazon Leo hat bei der US-Behörde FCC eine Genehmigung für sein D2D-Netz mit bis zu 5.105 Satelliten beantragt. Im Jahr 2028 will das Unternehmen darüber weltweit Kommunikationsdienste direkt auf mobile Endgeräte anbieten.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
13. Aug 2026
Mehr erfahren
News
KI verschärft die Lage
Mitarbeiter bleiben grösstes Cyberrisiko
Zwei aktuelle Studien zeigen: Das grösste Sicherheitsrisiko für Unternehmen sitzt nicht in der IT-Infrastruktur, sondern am Arbeitsplatz der eigenen Belegschaft.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
13. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt, welches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare