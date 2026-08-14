Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32

Swisscom Produkte neu auch bei MediaMarkt

Swisscom bringt ihre Produkte neu in die Filialen von MediaMarkt in der Schweiz und stärkt damit ihre Präsenz im stationären Handel. Der Verkauf startet ab dem 14. August, und wird in den nächsten Wochen auf insgesamt zehn strategische MediaMarkt-Filialen ausgebaut.