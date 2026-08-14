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Patrick Hediger
14. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32

In der Kalenderwoche 32 vom 3. bis 9. August 2026 standen die Artikel «Pflanzen bestimmenn» und «Aufruf Lesertest Samsung SSD 990» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 32 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 3. bis 9. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Pflanzen bestimmen

Rang 2

Aufruf Lesertest Samsung SSD 990

Rang 3

Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb

Rang 4

Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter

Rang 5

Monitor Acer ProDesigner PE320QXT im PCtipp-Test

PCtipp YouTube-Kanal

DiesesVideo hat PCtipp in der Kalenderwoche 32 veröffentlicht:

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