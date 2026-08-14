14. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 32
In der Kalenderwoche 32 vom 3. bis 9. August 2026 standen die Artikel «Pflanzen bestimmenn» und «Aufruf Lesertest Samsung SSD 990» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 32 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 3. bis 9. August 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Rang 3
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Rang 4
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Rang 5
Monitor Acer ProDesigner PE320QXT im PCtipp-Test
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