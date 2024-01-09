CES
E-Reiseführer künftig im Busfenster zu sehen
Die Technologie besteht aus einem microLED-Panel, das in die Busscheibe integriert ist, einer Kamera, die die Augenbewegungen des Passagiers überwacht, und einem GPS-Tracker, der den Standort des Busses auf zehn Meter genau verfolgt.
Technik passt in jede Scheibe
Schaut der Passagier beim Auftauchen von St. Goar beispielsweise auf die Kulisse, wird der Name der Stadt automatisch eingeblendet, ebenso der Name der Burg. Zusätzliche Infos bietet das System, wenn der Passagier einen bestimmten Punkt auf dem Display berührt. Dazu muss dieser den Blick von der traumhaften Stadtkulisse nicht abwenden. Das ITRI stellt das System auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vor, die heute, am 9. Januar 2024, beginnt.
Die innovative Technik könnte in Scheiben beliebiger Fahrzeuge integriert werden, etwa in jene von Zügen, Seilbahnen und Ausflugsschiffen, um die Passagiere besser zu informieren ohne sie abzulenken. Die ITRI-Wissenschaftler haben das System bereits in die Scheiben eines Aquariums integriert. Es teilt den Besuchern die Namen der Fische mit, die sie gerade anschauen, wo ihre Heimat ist und wie sie leben.
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