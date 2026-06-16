Ein komplettes Gaming-Setup für unter CHF 300

Die ersten Stunden mit einem neuen Gaming-Setup münden nicht selten in einem Aha-Moment: Plötzlich hört man, aus welcher Richtung sich Gegner nähern und der Flick Shot sitzt so präzise, dass man erstaunt zurückbleibt. Viele Einsteiger*innen begreifen in Situationen wie diesen, warum so viele erfahrene Spieler*innen Wert auf eine gute Hardware legen. Die Gaming-Ausrüstung entscheidet nicht nur über den Spass am Spiel, sondern mitunter auch über Sieg oder Niederlage.

CHF 280 für Maus, Tastatur und Headset

Sobald sich Einsteiger*innen ernsthaft mit einem eigenen Gaming-Setup beschäftigen, werden sie jedoch oft mit demselben Problem konfrontiert: dem Preis. Wer Qualität möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen – und gleich drei Komponenten auf einmal sprengen nicht selten das Budget. An genau diesem Punkt entscheiden sich viele Gamer*innen dazu, bei ihrer Basis-Hardware zu bleiben. Doch wer den Unterschied zwischen dem Standard und wirklich herausragender Gaming-Ausrüstung nie erlebt, kann schnell die Lust am Spiel verlieren.

Genau das möchte Logitech G verhindern. Und deshalb hat das Unternehmen mit der G3-Serie eine Produktreihe auf den Markt gebracht, die sich explizit an Neulinge richtet. Die Serie besteht aus drei Geräten, die nahtlos aufeinander abgestimmt sind: der kabellosen Maus G305 X SUPERLIGHT, der kabelgebundenen mechanischen Tastatur G316 X und dem kabellosen Headset G325, das bereits seit Anfang des Jahres erhältlich ist. Zusammen kosten die drei Gaming-Produkte gerade einmal CHF 280– obwohl sie über Premium-Funktionen wie die fortschrittliche LIGHTSPEED-Technologie verfügen. Mit dem Logitech G Hub gibt es zudem eine Software, über die sich das gesamte Set personalisieren lässt.

G305 X SUPERLIGHT: leicht, präzise und ausdauernd

Die kabellose Gaming-Maus G305 X SUPERLIGHT wiegt lediglich 60 Gramm und liegt angenehm leicht in der Hand. Im Inneren arbeitet der HERO-44K-Sensor von Logitech G, der bislang ausschliesslich Premium-Modellen vorbehalten war. Er erfasst jeden Reflex in Echtzeit und schafft so die Grundlage für ein verzögerungsfreies Handling. Verbinden lässt sich die Maus über die latenzarme LIGHTSPEED-Technologie, Bluetooth oder das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 130 Stunden. Und wenn diese mal knapp wird, genügt bereits eine Ladezeit von zwei Minuten, um anschliessend wieder dreieinhalb Stunden sorgenfrei spielen zu können.

G316 X: superschnell und intuitiv zu bedienen

Die Gaming-Tastatur G316 X ist ebenfalls auf Tempo ausgelegt: Mit einer Abtastrate von 8 kHz und einer Reaktionszeit von gerade einmal 0,125 Millisekunden überträgt sie Befehle nahezu verzögerungsfrei. Die LIGHTSYNC-RGB-Lichtleiste am Kopf der Tastatur mit 30 anpassbaren Zonen sorgt derweil für ein sofortiges visuelles Feedback. Das sieht nicht nur gut aus, sondern erhöht auch die Orientierung. An dieser Stelle kommt auch der integrierte Drehregler der Tastatur ins Spiel: Dieser ist mit einem kompakten Dot-Matrix-LED-Display ausgestattet, über das sich Parameter wie Übertragungsrate, Helligkeit oder Lautstärke auch während einer Session ganz einfach anpassen lassen.

G325: Ein Headset für Gaming und Alltag

Das kabellose Gaming-Headset G325 greift das minimalistische Design von Maus und Tastatur auf. Mit einem Gesamtgewicht von 212 Gramm trägt es sich angenehm leicht und die weichen Ohrpolster halten den Komfort auch bei langen Sessions aufrecht. Neben LIGHTSPEED überzeugt das Headset mit der 24-Bit-Audio-Technologie: Soundracks und Online-Maps werden so bis ins kleinste Detail erlebbar. Seine Stärken spielt das Headset allerdings auch abseits des Rechners aus: Weil es sich parallel beispielsweise auch mit einem Smartphone koppeln lässt, genügt nur ein Klick, um zwischen Gaming und Alltag zu wechseln. Auch als klassischer Over-Ear-Kopfhörer für längere Bahnfahrten macht das G325 eine gute Figur.

Logitech G Hub: ein Tool für alle Einstellungen

Die Einsteiger-Modelle der G3-Serie entfalten ihr volles Potenzial, wenn Spieler*innen sie über den Logitech G Hub verwalten. Hier können sie etwa die Empfindlichkeit der Maus, die Abfragerate der Tastatur oder die EQ-Einstellungen des Headsets nach ihren Wünschen justieren. Wer direkt loslegen möchte, kann aber auch das tun: Alle drei Produkte unterstützen Plug and Play und müssen lediglich mit dem Rechner oder einem anderen Gerät verbunden werden.

Die G3-Serie von Logitech G erspart die Suche nach den am besten geeigneten Komponenten: Alle drei Produkte passen technisch wie optisch perfekt zusammen. Maus, Tastatur und Headset sind den Farben Schwarz oder Weiss erhältlich – und wer einen Farbtupfer setzen möchte, bekommt das das G325 sogar in Lila. CHF 280 für ein komplettes Set sind keine Hürde, sondern eine echte Chance.