30. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 30
In der Kalenderwoche 30 vom 20. bis zum 26. Juli 2026 standen die Artikel «Die Cloud-Fallen - PCtipp zeigt, wo sie lauern» und «Wenn der PC oder das Notebook sich tot stellt» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 30 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 20. bis zum 26. Juli 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Die Cloud-Fallen - PCtipp zeigt, wo sie lauern
Rang 2
Wenn der PC oder das Notebook sich tot stellt
Rang 3
Fensterputzroboter HUTT 10 im PCtipp-Test
Rang 4
Switches im Überblick - PCtipp Kaufberatung
Rang 5
Vier Millionen Downloads und Landmarken für die swisstopo-App
PCtipp YouTube-Kanal
Diese Videos hat PCtipp in der Kalenderwoche 30 veröffentlicht:
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