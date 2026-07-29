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Patrick Hediger
29. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

PCtipp-Videos: Fold8 ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch Ultra2 und Watch9

Vor einer Woche hat Samsung die Geräte Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 sowie Galaxy Watch Ultra2, Watch9 vorgestellt. Hier noch einmal zum Nachschauen die PCtipp Videos dazu.

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 sowie Galaxy Watch Ultra2, Watch9.

© PCtipp

Neben die folgenden Videos haben wir auch einen ausführlcihen Artikel zur Vorstellung von Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 sowie Galaxy Watch Ultra2, Watch9 geschrieben.

Hier der Artikel: Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches

Mehr interessante Videos gibt es auf dem Youtube-Knal vom PCtipp.

Zum PCtipp Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/@pctippschweiz

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