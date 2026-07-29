PCtipp-Videos: Fold8 ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch Ultra2 und Watch9

Schweizer KI-Innovation schliesst die Lücke zwischen Denken und Handeln

Die Schweiz macht erneut mit einer spannenden KI-Innovation auf sich aufmerksam. Das Zürcher Unternehmen Gieni bringt mit GieniABX ein Agentensystem auf den Markt, das einen Schritt weiter gehen soll als klassische Chatbots oder KI-Assistenten.