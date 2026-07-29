29. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
PCtipp-Videos: Fold8 ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch Ultra2 und Watch9
Vor einer Woche hat Samsung die Geräte Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 sowie Galaxy Watch Ultra2, Watch9 vorgestellt. Hier noch einmal zum Nachschauen die PCtipp Videos dazu.
Neben die folgenden Videos haben wir auch einen ausführlcihen Artikel zur Vorstellung von Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 sowie Galaxy Watch Ultra2, Watch9 geschrieben.
Hier der Artikel: Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Mehr interessante Videos gibt es auf dem Youtube-Knal vom PCtipp.
Zum PCtipp Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/@pctippschweiz
Kommentare