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Johann Scheuerer
9. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Modern Workplace

Eizo erweitert Angebot an nachhaltigen Business-Monitoren

EIZO hat sein Portfolio an Business-Monitoren erweitert: Der FlexScan EV2410R wird vom  Hersteller beschrieben als vielseitiger, energieeffizienter 24,1-Zoll-Monitor, der FlexScan EV2720S als besonders nachhaltiger, leistungsstarker Monitor für moderne Arbeitsplätze.
© (Quelle: Eizo)

Beide Modelle erfüllen laut EIZO höchste Nachhaltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 10, ENERGY STAR® und EPEAT Gold. Sie bestehen zu mehr als 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff und sind für den Einsatz in modernen, umweltbewussten Arbeitsumgebungen konzipiert.

Der EV2410R ist EIZO zufolge ein energieeffizienter 24,1-Zoll-Monitor im 16:10-Format mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), der sich ideal für typische Büroanwendungen eigne. Er überzeuge durch eine um 27 Prozent verbesserte Energieeffizienz gegenüber seinem Vorgänger, vielfältige Anschlussmöglichkeiten (u.a. DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-Sub) sowie umfassende ergonomische Features.

Am 27-Zoll-Monitor EV2720S hebt der Hersteller hervor, dass er dank WQHD-Auflösung (2560 x 1440) 1,8-mal mehr Arbeitsfläche biete als Full HD. Zudem ermöglich er über USB-C-Anschluss ein komfortables Notebook-Docking. Vor allem: Trotz brillanter Bildqualität mit 350 cd/m² typischer Helligkeit und 1500:1 Kontrastverhältnis verbrauche er 22 Prozent weniger Energie als sein Vorgänger.

Der EV2410R wird ab Mai 2025 zu einem Preis von 349 Franken, der EV2720S zu 599 Franken erhältlich sein – jeweils mit fünf Jahren Garantie und optionaler Sammelverpackung für eine nachhaltigere Logistik.

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