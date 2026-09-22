Ericsson und Vodafone testen Live-Übersetzung bei mobilen Telefonaten

Immer mehr KI-basierte Dienste halten Einzug in die deutschen Netze: Vodafone hat jetzt zusammen mit Ericsson zwei spannende Möglichkeiten in einem realitätsgetreuen Testnetz erprobt. Die KI übersetzte in Telefongesprächen live zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch auf einem herkömmlichen Smartphone und das ohne zusätzliche App.

Die beiden Unternehmen testeten zudem eine Geräuschunterdrückung, mit der sich Anrufe an lauten Orten deutlich verständlicher als bisher führen lassen. Die KI, die im Netz integriert ist, filtert störende Hintergrundgeräusche, wie sie beispielsweise an Bahnhöfen oder Flughäfen auftreten, ganz automatisch heraus.

Die KI-basierte Übersetzungstechnologie lässt sich um weitere Sprachen erweitern und kann Menschen in unterschiedlichen Alltagssituationen helfen. Dazu zählen beispielsweise Reisen, Hotelbuchungen, Restaurantreservierungen und internationale Geschäftsgespräche. Auch in Notfällen kann sie dazu beitragen, dass man schneller verstanden wird. Bei dem Test übersetzte die KI das gesprochene Wort erst nach der ausdrücklichen Aktivierung durch die Nutzer. Ohne diese Zustimmung wurden keine Gesprächsinhalte gespeichert oder analysiert. Sollte die Technologie künftig im Mobilfunknetz eingeführt werden, sollen dabei selbstverständlich alle geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden, verspricht Vodafone.

Für den Test setzten Vodafone und Ericsson mehrere technische Bausteine ein. Dazu gehörten ein Anwendungsserver und eine KI-Plattform von Vodafone sowie ein KI-Gateway und die Kernnetz-Technologie von Ericsson. Programmierschnittstellen verbanden dabei die TK- und KI-Systeme miteinander.

Der Test ist Teil der gemeinsamen Initiative «Core Network of the Future» von Vodafone und Ericsson. In diesem Rahmen entwickeln und validieren beide Unternehmen Technologien für die Mobilfunknetze von morgen. Dazu zählt auch die Integration von künstlicher Intelligenz. Ziel ist, ein Netz zu schaffen, das neue Dienste schneller ermöglicht. Es soll Innovationen unterstützen, den Betrieb effizienter gestalten und die Einhaltung datenschutz- und KI-rechtlicher Vorgaben gewährleisten.