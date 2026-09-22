Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
22. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Ericsson und Vodafone testen Live-Übersetzung bei mobilen Telefonaten

Eine KI-Technologie ermöglicht es, Telefonate live zu übersetzen und störende Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Ericsson und Vodafone haben dies jetzt in einem realitätsgetreuen Szenario erfolgreich getestet.
Vodafone-Netztechniker
© Vodafone

Immer mehr KI-basierte Dienste halten Einzug in die deutschen Netze: Vodafone hat jetzt zusammen mit Ericsson zwei spannende Möglichkeiten in einem realitätsgetreuen Testnetz erprobt. Die KI übersetzte in Telefongesprächen live zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch auf einem herkömmlichen Smartphone und das ohne zusätzliche App. 

Die beiden Unternehmen testeten zudem eine Geräuschunterdrückung, mit der sich Anrufe an lauten Orten deutlich verständlicher als bisher führen lassen. Die KI, die im Netz integriert ist, filtert störende Hintergrundgeräusche, wie sie beispielsweise an Bahnhöfen oder Flughäfen auftreten, ganz automatisch heraus.

Die KI-basierte Übersetzungstechnologie lässt sich um weitere Sprachen erweitern und kann Menschen in unterschiedlichen Alltagssituationen helfen. Dazu zählen beispielsweise Reisen, Hotelbuchungen, Restaurantreservierungen und internationale Geschäftsgespräche. Auch in Notfällen kann sie dazu beitragen, dass man schneller verstanden wird. Bei dem Test übersetzte die KI das gesprochene Wort erst nach der ausdrücklichen Aktivierung durch die Nutzer. Ohne diese Zustimmung wurden keine Gesprächsinhalte gespeichert oder analysiert. Sollte die Technologie künftig im Mobilfunknetz eingeführt werden, sollen dabei selbstverständlich alle geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden, verspricht Vodafone.

Für den Test setzten Vodafone und Ericsson mehrere technische Bausteine ein. Dazu gehörten ein Anwendungsserver und eine KI-Plattform von Vodafone sowie ein KI-Gateway und die Kernnetz-Technologie von Ericsson. Programmierschnittstellen verbanden dabei die TK- und KI-Systeme miteinander.

Der Test ist Teil der gemeinsamen Initiative «Core Network of the Future» von Vodafone und Ericsson. In diesem Rahmen entwickeln und validieren beide Unternehmen Technologien für die Mobilfunknetze von morgen. Dazu zählt auch die Integration von künstlicher Intelligenz. Ziel ist, ein Netz zu schaffen, das neue Dienste schneller ermöglicht. Es soll Innovationen unterstützen, den Betrieb effizienter gestalten und die Einhaltung datenschutz- und KI-rechtlicher Vorgaben gewährleisten.

Kommentare

Telekommunikation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vorteilsprogramm Brack Plus belohnt aktuelles Einkaufsverhalten und langjährige Treue
Brack hat sein Vorteilsprogramm Brack Plus komplett überarbeitet. Neu ist, dass ab sofort alle Interessierten Mitglied werden können und bereits nach der Anmeldung von Vorteilen wie exklusiven Angeboten und Gewinnspielen profitieren.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Bundesverwaltung priorisiert KI-Strategiemassnahmen
Der Bundesrat wurde über die Anpassung der Umsetzungsmassnahmen zur KI-Strategie der Bundesverwaltung informiert. Die Bundesverwaltung setzt ihre Strategie fort, muss aber aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel einzelne unterstützende Massnahmen streichen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz
Auf der CONNECT 2026 von Brack.Alltron am 26. und 27. August 2026 in Zürich-Oerlikon treffen sich ICT-Professionals zur wichtigsten Fachmesse der Branche. In der Halle 550 präsentiert der Veranstalter Brack.Alltron unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» an zwei Tagen die neuesten Trends und Lösungen. PCtipp ist live vor Ort und zeigt die Aussteller und Trends.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
27. Aug 2026
PCtipp 9/2026
News
In eigener Sache
PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2026 ab dem 28. August 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch schon online.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
28. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare