Vorteilsprogramm Brack Plus belohnt aktuelles Einkaufsverhalten und langjährige Treue
Das Konzept basiert auf zwei einfachen Prinzipien: den Status und den Levels. Die Status «Silber», «Gold» und «Platin» richten sich nach der aktuellen Bestellfrequenz und zeigen, welche Vorteile ein Mitglied aktuell erhält. Die Levels machen die gesamte Kundenbeziehung mit Brack sichtbar und würdigen die langfristige Treue. So werden sowohl aktuelle Einkäufe als auch langjährige Treue belohnt. Im Rahmen der neuen Ausrichtung hat Brack auch das Design des Programms überarbeitet. So präsentiert sich Brack Plus neu mit einem modernen Markenauftritt, der die Weiterentwicklung des Vorteilsprogramms auch visuell unterstreicht.
Statusmodell: Vorteile mit jedem Einkauf freischalten
Das Statusmodell orientiert sich am Einkaufsverhalten. Mit jeder Bestellung ab CHF 50.- erhält die Kundin bzw. der Kunde einen Stempel. Jeder Stempel ist jeweils für ein Jahr gültig. Mit fünf aktiven Stempeln erreicht das Mitglied den Gold-Status, mit dem neunten Stempel den Platin-Status. Jeder Status bringt neue Vorteile mit sich und bleibt für ein Jahr gesichert.
Bereits nach der Anmeldung profitieren neue Mitglieder vom Silber-Status. Mit steigender Bestellanzahl werden weitere Vorteile freigeschaltet.
- Silber bildet den Einstieg und bietet unter anderem exklusive Brack Plus-Preise, Spezialangebote, Gewinnspiele sowie ein Gutschein in der Höhe von CHF 10.– auf den zweiten Brack Plus- Einkauf.
- Gold wird mit dem 5. Stempel erreicht. Zusätzlich profitieren Mitglieder von exklusiven Rabattcodes und einem bevorzugten Kundendienst.
- Platin wird mit dem 9. Stempel innerhalb von zwölf Monaten freigeschaltet. Der höchste Status umfasst unter anderem kostenlosen Versand unter CHF 50.–, kostenlose Retouren, kostenlose Geschenkverpackungen sowie exklusive Events und besondere Erlebnisse.
Ergänzend zum Status bietet Brack Plus ein Level-System. Hier zählt jede Bestellung – unabhängig vom Bestellwert und ohne zeitliche Begrenzung. So steigt das Level kontinuierlich von Entdecker über Freund, Fan, und VIP bis zur Legende. Das Level macht damit die langfristige Treue sichtbar und stärkt die emotionale Bindung zur Marke.
Weitere Informationen: www.brack.ch/brack-plus
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