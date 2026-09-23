Vorteilsprogramm Brack Plus belohnt aktuelles Einkaufsverhalten und langjährige Treue

Das Konzept basiert auf zwei einfachen Prinzipien: den Status und den Levels. Die Status «Silber», «Gold» und «Platin» richten sich nach der aktuellen Bestellfrequenz und zeigen, welche Vorteile ein Mitglied aktuell erhält. Die Levels machen die gesamte Kundenbeziehung mit Brack sichtbar und würdigen die langfristige Treue. So werden sowohl aktuelle Einkäufe als auch langjährige Treue belohnt. Im Rahmen der neuen Ausrichtung hat Brack auch das Design des Programms überarbeitet. So präsentiert sich Brack Plus neu mit einem modernen Markenauftritt, der die Weiterentwicklung des Vorteilsprogramms auch visuell unterstreicht.

Statusmodell: Vorteile mit jedem Einkauf freischalten

Das Statusmodell orientiert sich am Einkaufsverhalten. Mit jeder Bestellung ab CHF 50.- erhält die Kundin bzw. der Kunde einen Stempel. Jeder Stempel ist jeweils für ein Jahr gültig. Mit fünf aktiven Stempeln erreicht das Mitglied den Gold-Status, mit dem neunten Stempel den Platin-Status. Jeder Status bringt neue Vorteile mit sich und bleibt für ein Jahr gesichert.