Europa muss eigene Wege gehen

Digitale Souveränität ist in Deutschland längst kein Schlagwort mehr aus politischen Strategiepapieren, sondern zu einer zentralen wirtschaftlichen und technologischen Strategie geworden. Sie beschreibt die Fähigkeit, über die eigenen digitalen Infrastrukturen, Daten und Technologien selbstbestimmt zu verfügen – und zwar auf eine Weise, die Unabhängigkeit, Sicherheit und Innovationsfähigkeit zugleich gewährleistet. Die IT-Beratung Adesso definiert hier diese sechs Teilbereiche, für die das gelten soll: Hardware, Software, Cybersicherheit, Datenmanagement, Cloud und Künstliche Intelligenz.

Für die ITK-Branche ist dieses Thema aktueller denn je: Der europäische Data Act tritt in vollem Umfang in Kraft, die geopolitischen Spannungen in den Lieferketten verschärfen sich und die Diskussion über europäische Cloud-, KI- und Halbleiterstrategien hat sich zu einer industriepolitischen Priorität entwickelt.

Hinter dem Begriff steht im Kern das Bestreben, Abhängigkeiten zu erkennen, zu bewerten und strategisch zu steuern. Deutschland und Europa haben in den vergangenen Jahrzehnten eine digitale Infrastruktur aufgebaut, die auf globalen Technologien basiert – von amerikanischen Cloud-Diensten über asiatische Chips bis hin zu proprietären Software-Ökosystemen. Häufig sind Nutzer auf einen einzelnen Anbieter angewiesen - der Vendor Lock-in.

Die internationale Vernetzung ist zweifellos ein Innovationsmotor, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Lieferengpässe bei Halbleitern, extraterritoriale Rechtsansprüche wie der US-Cloud-Act oder plötzliche Exportbeschränkungen zeigen, wie verwundbar digitalisierte Volkswirtschaften sind, wenn sie kritische Technologien nicht selbst beherrschen.

Der CEO von T-Systems, Ferri Abolhassan, fordert: „In einer Zeit, in der Daten das ‚neue Gold‘ sind, darf sich Europa nicht von von aussen regulierten Plattformen abhängig machen. Wir müssen wieder Herr unserer Daten werden!“

Ein Binnenmarkt für Daten

Mit dem Data Act, der seit dem 12. September 2025 unmittelbar gilt, reagiert die Europäische Union auf diese Herausforderungen. Die Verordnung verpflichtet Unternehmen, Daten aus vernetzten Geräten oder digitalen Diensten in standardisierten Formaten verfügbar zu machen und den Wechsel zwischen Cloud-Anbietern zu erleichtern. Ziel ist, einen europäischen Datenbinnenmarkt zu schaffen, der Innovation und Wettbewerb fördert, ohne Datenschutz oder Interoperabilität zu gefährden.

Für die ITK-Branche bedeutet das erhebliche Anpassungen, sowohl technisch als auch organisatorisch. Cloud-Anbieter müssen ihre Systeme so gestalten, dass Kunden ihre Daten problemlos exportieren und zu anderen Plattformen migrieren können. Hersteller vernetzter Geräte sind verpflichtet, klar definierte Schnittstellen zu schaffen, über die Nutzerdaten geteilt werden können. Und IT-Dienstleister müssen ihre Vertragsstrukturen anpassen, um Haftungsrisiken und Datenschutz eindeutig zu regeln.

Gleichzeitig investiert die Bundesregierung in Programme, die die technologische Basis für mehr Eigenständigkeit schaffen sollen. Projekte wie GAIA-X, der Sovereign Cloud Stack (SCS), openDesk oder die Open-Source-Plattform openCode sind darauf ausgelegt, offene Standards, Interoperabilität und Transparenz in Cloud- und Verwaltungsarchitekturen zu fördern.Auch in der Mikroelektronik soll die Abhängigkeit von asiatischen Anbietern langfristig reduziert werden. Die Absage des Magdeburger Intel-Grossprojekts im Juli zeigt allerdings, wie schwierig das Vorhaben ist. Zumindest der taiwanesische Chip-Riese TSMC baut seine Fabrik in Dresden mit dem Ziel, sie 2027 in Betrieb zu nehmen. Dennoch bleibt Europa bei Halbleitern und Hochleistungs-Chips mit seiner strukturellen Schwäche auf Jahre hinaus von aussereuropäischen Lieferanten abhängig. Auch bei der KI ist die Abhängigkeit von US-Riesen wie OpenAI oder Google gross.

Die Strategie der EU-Kommission hat das Ziel, Europa zu einem planungssicheren Standort für KI zu machen. Fünf sogenannte Giga-Fabriken sind hier angedacht, in denen KI-Modelle entwickelt und trainiert werden könnten. Vier Milliarden Euro investiert die Europäische Union.

Für die ITK-Branche sind diese Entwicklungen mehr als nur regulatorische Veränderungen – sie markieren einen grundlegenden Wandel der Marktbedingungen. Unternehmen, die bislang auf globale Cloud-Infrastrukturen oder proprietäre Software-Lösungen gesetzt haben, müssen ihre Strategien überdenken. Die Anforderungen an Transparenz, Datenportabilität und Interoperabilität steigen, während gleichzeitig die Nachfrage nach vertrauenswürdigen, europäischen Alternativen wächst. Besonders öffentliche Auftraggeber, Energieversorger oder Industrieunternehmen aus kritischen Infrastrukturen verlangen zunehmend europäische Lösungen, die Datenschutz, Sicherheit und digitale Unabhängigkeit vereinen.