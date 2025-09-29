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Europäischer pCloud Speicher zum rabattierten Einmalpreis
Europäische Cloud-Alternative mit besonderem Angebot
Während Google Drive, iCloud oder Dropbox auf Abo-Modelle setzen, verfolgt pCloud einen eigenen Ansatz: Der Cloud-Speicher aus der Schweiz kann als einmalige Lifetime-Lizenz gekauft werden. Zum Tag der Deutschen Einheit läuft nun eine Aktion, bei der bis zu 70 % Rabatt möglich sind – inklusive der Verschlüsselungs-Erweiterung pCloud Encryption.
Die Angebote im Überblick (gültig bis 9. Oktober 2025):
- 1 TB Lifetime + Encryption: 199 € statt 664 € (–70 %)
- 2 TB Lifetime + Encryption: 279 € statt 828 € (–66 %)
- 10 TB Lifetime + Encryption: 799 € statt 2.119 € (–62 %)
Damit richtet sich pCloud an alle, die sich eine langfristige und sichere Lösung ohne laufende Kosten wünschen.
Sicherheit nach Schweizer Standards
pCloud ist ein europäischer Cloud-Speicher mit Sitz in der Schweiz. Das bedeutet: strenge Schweizer Datenschutzgesetze kombiniert mit vollständiger DSGVO-Konformität. Europäische Nutzer speichern ihre Daten auf ISO-zertifizierten Servern in Luxemburg.
Die Rechenzentren bieten:
- Mehrfache Spiegelung aller Daten zur Ausfallsicherheit
- Frühwarnsysteme gegen Feuer, Rauch, Wasser und Einbruch
- 256-bit-AES-Verschlüsselung für gespeicherte Dateien
- TLS/SSL-Kanalschutz bei allen Transfers
Damit unterscheidet sich pCloud deutlich von US-Anbietern, deren Daten rechtlich dem Zugriff amerikanischer Behörden unterliegen können.
Zero-Knowledge-Verschlüsselung mit pCloud Encryption inklusive
Ein Highlight des Unity-Day-Angebots : pCloud Encryption ist dauerhaft enthalten. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherheitsebene, die nach dem Zero-Knowledge-Prinzip funktioniert:
- Verschlüsselung erfolgt direkt auf dem Endgerät
- Hochgeladen wird nur die verschlüsselte Version der Datei
- Nur der Nutzer kennt das Passwort zur Entschlüsselung
- Weder pCloud noch Behörden können auf die Inhalte zugreifen
Gerade für sensible Dokumente ist diese Lösung ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen Mitbewerbern.
Flexibel am PC und mobil einsetzbar
pCloud überzeugt nicht nur mit Sicherheit, sondern auch mit einer einfachen Integration in den Alltag. Der Dienst ist mit Linux, Windows und macOS kompatibel und lässt sich als Desktop-App installieren. Über pCloud Drive können Nutzer ihren Speicher wie eine virtuelle Festplatte in den Dateimanager einfügen – das macht die Ablage von Daten besonders komfortabel.
Auch mobil bleibt alles übersichtlich: Die Apps für Android und iOS bieten eine automatische Upload-Funktion. So wird Speicherplatz auf dem Smartphone frei, während alle Bilder chronologisch geordnet in der Cloud abrufbar sind.
Das bietet pCloud ausserdem:
- Papierkorb mit Wiederherstellung von Dateien
- Automatische Backups von anderen Cloud-Anbietern
- Dateifreigabe inkl. Rewind-Funktion
- Detaillierte Traffic-Messung
- Intelligente Dateisuche
- Integrierter Video- und Audioplayer
Seit über einem Jahrzehnt am Markt
pCloud ist kein Start-up mehr, sondern seit über zwölf Jahren aktiv. Mehr als 22 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf den Service. Neben den bekannten Lifetime-Angeboten entwickelt das junge, zukunftsorientierte und dynamische Team des Unternehmens laufend neue Produkte wie einen Passwort-Manager oder Abo-Modelle für Business-Kunden. Der Betrieb eigener Rechenzentren senkt Fixkosten und sorgt zusätzlich für ein stabiles Geschäftsmodell.
Fazit: Einmal zahlen, ein Leben lang profitieren
Mit pCloud erhalten Sie einen europäischen Cloud-Speicher, der auf Sicherheit, Datenschutz und Einfachheit setzt. Besonders attraktiv ist das Lifetime-Modell, das lästige Abo-Kosten ersetzt und langfristig die günstigere Alternative bietet. Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es die Pläne mit bis zu 70 % Rabatt – inklusive kostenloser pCloud Encryption. Das Angebot gilt noch bis 9. Oktober 2025.
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