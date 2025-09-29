Europäischer pCloud Speicher zum rabattierten Einmalpreis

Europäische Cloud-Alternative mit besonderem Angebot

Während Google Drive, iCloud oder Dropbox auf Abo-Modelle setzen, verfolgt pCloud einen eigenen Ansatz: Der Cloud-Speicher aus der Schweiz kann als einmalige Lifetime-Lizenz gekauft werden. Zum Tag der Deutschen Einheit läuft nun eine Aktion, bei der bis zu 70 % Rabatt möglich sind – inklusive der Verschlüsselungs-Erweiterung pCloud Encryption.

Die Angebote im Überblick (gültig bis 9. Oktober 2025):

1 TB Lifetime + Encryption : 199 € statt 664 € (–70 %)

: 199 € statt 664 € (–70 %) 2 TB Lifetime + Encryption : 279 € statt 828 € (–66 %)

: 279 € statt 828 € (–66 %) 10 TB Lifetime + Encryption: 799 € statt 2.119 € (–62 %)

Damit richtet sich pCloud an alle, die sich eine langfristige und sichere Lösung ohne laufende Kosten wünschen.

Sicherheit nach Schweizer Standards

pCloud ist ein europäischer Cloud-Speicher mit Sitz in der Schweiz. Das bedeutet: strenge Schweizer Datenschutzgesetze kombiniert mit vollständiger DSGVO-Konformität. Europäische Nutzer speichern ihre Daten auf ISO-zertifizierten Servern in Luxemburg.

Die Rechenzentren bieten:

Mehrfache Spiegelung aller Daten zur Ausfallsicherheit

Frühwarnsysteme gegen Feuer, Rauch, Wasser und Einbruch

256-bit-AES-Verschlüsselung für gespeicherte Dateien

TLS/SSL-Kanalschutz bei allen Transfers

Damit unterscheidet sich pCloud deutlich von US-Anbietern, deren Daten rechtlich dem Zugriff amerikanischer Behörden unterliegen können.

Zero-Knowledge-Verschlüsselung mit pCloud Encryption inklusive

Ein Highlight des Unity-Day-Angebots : pCloud Encryption ist dauerhaft enthalten. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherheitsebene, die nach dem Zero-Knowledge-Prinzip funktioniert:

Verschlüsselung erfolgt direkt auf dem Endgerät

Hochgeladen wird nur die verschlüsselte Version der Datei

Nur der Nutzer kennt das Passwort zur Entschlüsselung

Weder pCloud noch Behörden können auf die Inhalte zugreifen

Gerade für sensible Dokumente ist diese Lösung ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen Mitbewerbern.