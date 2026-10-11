Fachkräftemangel beeinträchtigt IT-Sicherheit in Unternehmen

Gleichzeitig gewinnt künstliche Intelligenz sowohl bei Cyberangriffen als auch bei deren Abwehr an Bedeutung.

Für die sechste Ausgabe von «Cybersicherheit in Zahlen» haben G DATA CyberDefense, brand eins und Statista mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu Cybersicherheit im beruflichen und privaten Umfeld befragt. Bei den IT-Security- und Führungsverantwortlichen geben 44 Prozent an, dass der Fachkräftemangel die IT-Sicherheit ihrer Organisation stark oder sehr stark beeinträchtigt. Weitere 32 Prozent sehen teilweise Auswirkungen.

Nach Angaben der Studienautoren fehlen unter anderem Beschäftigte, um sicherheitsrelevante Updates zeitnah einzuspielen und Warnmeldungen von Security-Lösungen zu bewerten. Damit werde IT-Sicherheit neben der eingesetzten Technologie zunehmend auch zu einer Frage der personellen Ressourcen und Qualifikation.

KI auf beiden Seiten

Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz die Bedrohungslage. 46 Prozent der Befragten betrachten organisierte Cyberkriminelle mit gezielten, profitorientierten Attacken als grösste Gefahr. KI kann nach Einschätzung der Studie die Geschwindigkeit und Effizienz solcher Angriffe erhöhen, etwa beim Ausnutzen von Sicherheitslücken.

Auf der anderen Seite sehen die Befragten Potenzial für KI in der Cyberabwehr. 44 Prozent nennen die Früherkennung von Cyberangriffen als Bereich, in dem KI die IT-Sicherheit besonders verbessern kann. 34 Prozent nennen die Unterstützung bei der Auswertung grosser Datenmengen. Jeweils 31 Prozent sehen Vorteile bei automatisierten Reaktionen auf Angriffe beziehungsweise bei der automatisierten Analyse von Sicherheitsvorfällen.

«Künstliche Intelligenz verändert die Bedrohungslage auf beiden Seiten: Cyberkriminelle können Angriffe schneller und effizienter durchführen. Gleichzeitig hilft KI dabei, Attacken früher zu erkennen und schneller darauf zu reagieren», sagt Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand von G DATA CyberDefense.

