Fehlende Cyber-Compliance kostet KMU Aufträge
Hintergrund sind Angriffe auf Lieferketten, bei denen Schwachstellen in der Software von Drittanbietern ausgenutzt werden. Grossunternehmen verschärfen deshalb ihre Vorgaben für Lieferanten und Partner. Laut Kaspersky müssen bereits 89 Prozent der befragten KMU in Europa IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen, um Teil der Lieferkette eines Kunden oder Partners zu werden. Sämtliche Vorgaben halten aber nur 34 Prozent ein.
Wo es am häufigsten hakt
Als besonders schwierig nennen die Befragten folgende Anforderungen:
- Least-Privilege-Prinzip, also die Beschränkung von Zugriffsrechten auf das notwendige Minimum, sowie gemeinsame Nutzung und Überarbeitung von Notfallplänen (jeweils 25 Prozent)
- IT-Sicherheitszertifizierungen, fortschrittliche Sicherheitslösungen, rollenbasierte Zugriffsbeschränkungen, Multi-Faktor-Authentifizierung und fristgerechte Meldung von Sicherheitsvorfällen (jeweils 24 Prozent)
- Branchenspezifische Sicherheitsstandards sowie regelmässige Penetrationstests oder Audits durch externe Dienstleister (jeweils 23 Prozent)
Von der Strategieänderung bis zum Auftragsverlust
97 Prozent der KMU, die Anforderungen nicht erfüllten, berichten von geschäftlichen Konsequenzen. Am häufigsten mussten sie ihre IT-Sicherheitsstrategie überarbeiten, 49 Prozent mit zusätzlichem Budget und 45 Prozent ohne. Bei 39 Prozent verzögerten sich Abschluss oder Verlängerung von Verträgen. 38 Prozent suchten sich Geschäftspartner mit weniger strengen Anforderungen, 35 Prozent mussten kurzfristig mehr Geld für IT-Sicherheit ausgeben.
«Cyber-Compliance ist für kleine und mittlere Unternehmen längst nicht mehr nur eine technische oder regulatorische Frage, sondern zunehmend eine Voraussetzung für geschäftlichen Erfolg», betont Waldemar Bergstreiser, General Manager DACH bei Kaspersky. Vielen kleineren Unternehmen fehlten jedoch die personellen und finanziellen Ressourcen, um eine umfassende Sicherheitsinfrastruktur selbst aufzubauen.
Eine zweite Kaspersky-Umfrage unter Geschäftsführern in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestätigt das Bild. 64 Prozent sind demnach überzeugt, geeignete Cybersicherheitsmassnahmen ausreichend nachweisen zu können. Als vollständig compliant stufen aber nur 16 Prozent ihr Unternehmen ein. Vielerorts herrscht zudem Unsicherheit darüber, was Cyber-Compliance konkret umfasst. Technische Schutzmassnahmen allein reichen laut Kaspersky nicht aus. Nötig seien auch klare Verantwortlichkeiten, regelmässige Überprüfungen und belastbare Nachweise.
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