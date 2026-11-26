Hintergrund sind Angriffe auf Lieferketten, bei denen Schwachstellen in der Software von Drittanbietern ausgenutzt werden. Grossunternehmen verschärfen deshalb ihre Vorgaben für Lieferanten und Partner. Laut Kaspersky müssen bereits 89 Prozent der befragten KMU in Europa IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen, um Teil der Lieferkette eines Kunden oder Partners zu werden. Sämtliche Vorgaben halten aber nur 34 Prozent ein.

Wo es am häufigsten hakt

Als besonders schwierig nennen die Befragten folgende Anforderungen:

Least-Privilege-Prinzip, also die Beschränkung von Zugriffsrechten auf das notwendige Minimum, sowie gemeinsame Nutzung und Überarbeitung von Notfallplänen (jeweils 25 Prozent)

IT-Sicherheitszertifizierungen, fortschrittliche Sicherheitslösungen, rollenbasierte Zugriffsbeschränkungen, Multi-Faktor-Authentifizierung und fristgerechte Meldung von Sicherheitsvorfällen (jeweils 24 Prozent)

Branchenspezifische Sicherheitsstandards sowie regelmässige Penetrationstests oder Audits durch externe Dienstleister (jeweils 23 Prozent)

Von der Strategieänderung bis zum Auftragsverlust

97 Prozent der KMU, die Anforderungen nicht erfüllten, berichten von geschäftlichen Konsequenzen. Am häufigsten mussten sie ihre IT-Sicherheitsstrategie überarbeiten, 49 Prozent mit zusätzlichem Budget und 45 Prozent ohne. Bei 39 Prozent verzögerten sich Abschluss oder Verlängerung von Verträgen. 38 Prozent suchten sich Geschäftspartner mit weniger strengen Anforderungen, 35 Prozent mussten kurzfristig mehr Geld für IT-Sicherheit ausgeben.