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Patrick Hediger
18. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Datenbank

FerretDB 2.0: Open-Source-Alternative zu MongoDB

Die neueste Version von FerretDB bringt signifikante Leistungssteigerungen und eine verbesserte Kompatibilität. Hier sind die Highlights der Version 2.0, die Open-Source-Flexibilität ohne Lizenzbeschränkungen bietet.
© (Quelle: FerretDB)

Am 23. Januar 2025 gab FerretDB die Veröffentlichung des ersten Release-Kandidaten von Version 2.0 bekannt. Mit der Version 2.0 setzt FerretDB den Fokus auf verbesserte Leistung, Kompatibilität und Flexibilität, um eine Vielzahl komplexer Anwendungsfälle zu unterstützen. Besonders hervorzuheben ist eine Leistung mehr als 20-mal schneller als bisher, unterstützt durch die Integration von DokumentDB, einer Open-Source-PostgreSQL-Extension von Microsoft. Diese Integration ermöglicht es FerretDB, BSON-Datentypen effizienter zu speichern und abzurufen, was die Datenbankleistung erheblich steigert.

 Da FerretDB eine Open-Source-Lösung ist, können Nutzer die Datenbank in verschiedenen Umgebungen – entweder vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Szenarien – betreiben und dabei ihre Unabhängigkeit von proprietären Datenbanklösungen bewahren.

Zusätzlich hat FerretDB 2.0 die Unterstützung für Vector Search und Replikation eingeführt, was den Funktionsumfang der Datenbank weiter erhöht. Mit diesen Erweiterungen können Unternehmen FerretDB auch für anspruchsvollere Szenarien und grössere Datenmengen nutzen. Die Kombination von hoher Kompatibilität und der Fähigkeit, bestehende MongoDB-Workloads problemlos zu migrieren, macht FerretDB zu einer attraktiven Wahl für Entwickler und Unternehmen.

Ein weiteres Merkmal der Version 2.0 ist die Berücksichtigung von erweiterten Support- und Serviceangeboten, die Unternehmen helfen, FerretDB in ihren Betrieben erfolgreich zu implementieren. FerretDB Cloud wurde ebenfalls eingeführt und bietet eine vollständig verwaltete Datenbank-as-a-Service-Lösung, die eine einfache Bereitstellung und Skalierung auf Plattformen wie AWS und GCP ermöglicht. Die Unterstützung weiterer Anbieter, einschliesslich Microsoft Azure, wird bald erwartet.

Erster Release Candidate von FerretDB 2.0

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