Firefox erlaubt neu auch Datenimport von Opera und Vivaldi

Mozilla erweitert die Auswahl der Browser, aus denen man Lesezeichen oder Passwörter importieren kann. Bisher war es möglich, dies vom Edge-, Chrome oder Safari-Browser zu importieren. Jetzt klappt das auch mit Opera, Opera GX und Vivaldi, wenn man zu Firefox wechseln möchte. Wie das geht, ist hier erklärt.

So aktualisieren Sie Firefox manuell

Die meisten Browser aktualisieren sich standardmässig automatisch. Wenn Sie jedoch manuell überprüfen möchten, ob ein Update verfügbar ist: Klicken Sie auf das Hamburger-Menü (oben rechts), gehen Sie zu Hilfe und dort wählen Sie Über Firefox. Ist ein Update gefunden, starten Sie den Browser neu.