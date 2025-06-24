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Patrick Hediger
24. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Fotografie

Firmware-Updates für Kameras der LUMIX S-Serie

Panasonic kündigt eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Vollformatkameras LUMIX S1RII, S1II und S1IIE an, die das Hybrid-Aufnahmeerlebnis verbessern und die Funktionalität erweitern.
© (Quelle: Panasonic)

Die neuesten Firmware-Updates stehen ab dem 24. Juni 2025 kostenlos auf der LUMIX Global Customer Support Website zum Download bereit.

LUMIX S1RII Firmware Version 1.2 Updates

Erweiterte Aufnahmeformate

  • 8.1K / 7.2K (3:2) Open Gate-Aufnahme und RAW-Datenvideo können über HDMI für externe Aufnahmen ausgegeben werden.
  • ARRI LogC3 wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI.
  • Unterstützt HEIF-Aufnahmen im 4:2:0 10-Bit-Format.
  • Verbesserte Aufnahme-Hilfen
  • Die AF-Erkennung von Urban Sports wird zu den bestehenden Funktionen zur Erkennung von Augen, Gesichtern und Körpern hinzugefügt, um dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise zu erfassen.
  • Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).
  • Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit grosser Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden.

Erweiterte Workflow-Funktionen

  • Direkte Übertragungen von der CFexpress Typ B- oder SD-Speicherkarte auf eine externe SSD sind möglich und bieten mehr Workflow-Optionen und grössere Flexibilität.
  • Unterstützt die Aufnahme von Proxy-Dateien auf der internen Speicherkarte während der Ausgabe von HDMI-RAW-Videodaten.
  • Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One
  • Kompatibel mit Timecode-Synchronisation über Bluetooth®.
  • Die Konnektivität mit UVC/UAC-Geräten wird unterstützt.
  • Kompatibel mit DJI-Gimbals via Bluetooth®.
  • HLG View Assist wird für genaue Gradations- und Belichtungskontrollen auf dem Monitor oder Sucher der Kamera sowie auf externen Monitoren, die HLG nicht unterstützen, verfügbar sein.

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

  • Der Fokusring kann als Steuerring3 verwendet werden und ermöglicht die Zuweisung von Tastenfunktionen. Ausserdem kann die Fokusdrehrichtung im MF-Modus ausgewählt werden.
  • Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden.

LUMIX S1II und LUMIX S1IIE Firmware Version 1.1 Updates

  • ARRI LogC wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI1.
  • Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).
  • Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden.
  • Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit grosser Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden.
  • Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One

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