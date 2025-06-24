24. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.
Fotografie
Firmware-Updates für Kameras der LUMIX S-Serie
Panasonic kündigt eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Vollformatkameras LUMIX S1RII, S1II und S1IIE an, die das Hybrid-Aufnahmeerlebnis verbessern und die Funktionalität erweitern.
Die neuesten Firmware-Updates stehen ab dem 24. Juni 2025 kostenlos auf der LUMIX Global Customer Support Website zum Download bereit.
LUMIX S1RII Firmware Version 1.2 Updates
Erweiterte Aufnahmeformate
- 8.1K / 7.2K (3:2) Open Gate-Aufnahme und RAW-Datenvideo können über HDMI für externe Aufnahmen ausgegeben werden.
- ARRI LogC3 wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI.
- Unterstützt HEIF-Aufnahmen im 4:2:0 10-Bit-Format.
- Verbesserte Aufnahme-Hilfen
- Die AF-Erkennung von Urban Sports wird zu den bestehenden Funktionen zur Erkennung von Augen, Gesichtern und Körpern hinzugefügt, um dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise zu erfassen.
- Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).
- Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit grosser Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden.
Erweiterte Workflow-Funktionen
- Direkte Übertragungen von der CFexpress Typ B- oder SD-Speicherkarte auf eine externe SSD sind möglich und bieten mehr Workflow-Optionen und grössere Flexibilität.
- Unterstützt die Aufnahme von Proxy-Dateien auf der internen Speicherkarte während der Ausgabe von HDMI-RAW-Videodaten.
- Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One
- Kompatibel mit Timecode-Synchronisation über Bluetooth®.
- Die Konnektivität mit UVC/UAC-Geräten wird unterstützt.
- Kompatibel mit DJI-Gimbals via Bluetooth®.
- HLG View Assist wird für genaue Gradations- und Belichtungskontrollen auf dem Monitor oder Sucher der Kamera sowie auf externen Monitoren, die HLG nicht unterstützen, verfügbar sein.
Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
- Der Fokusring kann als Steuerring3 verwendet werden und ermöglicht die Zuweisung von Tastenfunktionen. Ausserdem kann die Fokusdrehrichtung im MF-Modus ausgewählt werden.
- Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden.
LUMIX S1II und LUMIX S1IIE Firmware Version 1.1 Updates
- ARRI LogC wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI1.
- Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).
- Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden.
- Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit grosser Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden.
- Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One
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