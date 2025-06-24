Firmware-Updates für Kameras der LUMIX S-Serie

Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch

Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.