Flyer-Check
Flyer-Check: Microspot-Aktionen für Schnäppchenjäger
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Unsere Flyer-Checks finden Sie auf den folgenden Seiten.
Flyer-Check 1: Notebook Apple Macbook Air 2022
Was: Apple Macbook Air 2022
Wo: microspot.ch
Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht
Preis: 1479 Franken
Ausstattung
- 13,6-Zoll-Display mit 2560 × 1664 Pixel (224 ppi, 60 Hz, 500 Nits)
- M2-CPU
- 8 GB RAM
- 512 GB Speicher
- Anschlüsse: 2 × Thunderbolt im USB-C-Formfaktor (unterstützen Thunderbolt 3 und USB 4), 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- MagSafe
- Wi-Fi 6 (AX)
- 1080p-Kamera
- 1,24 Kilogramm
- macOS 12 ‹Monterey›
- Farbe: Mitternacht (auch Polarstern, Silber für gleichen Preis verfügbar)
PCtipp meint
Das Macbook Air 2022 mit M2-Chip wurde erst diesen Juli vorgestellt. Laut unserem Test ist es schnell, robust und mangels Lüfter erklingt kein entsprechendes Geräusch. Auch der MagSafe-Anschluss wird positiv erwähnt. Die 1080p-Webcam bot immerhin ein tadelloses Bild im Videocall.
«Mit der Wahl dieses Kleinods kann unmöglich etwas falsch gemacht werden – es sei denn, die Drosselung des M2 muss unbedingt verhindert werden oder man pflegt eine schräge Affinität zur Touch Bar», so unser Apple-Spezialist Klaus Zellweger im Test.
Fazit
Unser Macianer Klaus Zellweger war von diesem Notebook komplett begeistert – fast schon verliebt – und er vergab in unserem Test 5 Sterne (maximale Wertung). Ein paar Monate nach der Lancierung ist es nun zu einem eher verkraftbaren Preis verfügbar.
Flyer-Check 2: Canon Foto-Drucker
Was: Canon Zoemini (Zero Ink) Foto-Drucker
Wo: microspot.ch
Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht
Preis: 94 Franken
Ausstattung
- Druckverfahren: ZINK (Zero Ink)
- Akku
- 314 × 400 dpi
- Speicher: 64 MB
- Druckmaterial: Zero-Ink-Papier
- Papiergrösse: 5 × 7,5 cm
- Konnektivität: Bluetooth
- ab Android 4.4, iOS 9 oder höher
- 160 Gramm, ca. 18 cm gross
- Farbe: Roségold
PCtipp meint
Suchen Sie noch ein (Weihnachts-)Geschenk für Ihre Partnerin oder jemanden im Freundeskreis, der eine grosse Party schmeisst oder gar heiratet? Mit dem Zoemini können die schönsten Momente eingefangen werden. Die Specs finden Sie hier. Der Zoemini wird via Bluetooth mit dem Handy/Tablet verbunden und Schnappschüsse können sofort auf Papier gebracht werden.
Achtung: Der Zoemini 2 ist schon in den Startlöchern, kann derzeit allerdings erst vorbestellt werden. Doch allzu gross unterscheiden sich die Modelle nicht. Beim Zoemini ist halt noch ein MicroUSB-Ladekabel dabei, beim neuen ein USB-C-Kabel, das Design wurde beim Zoemini 2 überarbeitet, die Auflösung ein wenig erhöht, aber zum Beispiel WLAN gibts auch da nicht. Mehr zum Nachfolger auf dieser Canon-Webseite.
Fazit
Der Drucker-to-Go im Taschenformat und im schicken Roségold ist eine schöne Geschenkidee für Retro-Foto-Fans, als spontane Überraschung für eine Party oder als Weihnachtsgeschenk (ja, ist nicht mehr soo lange hin). Wers nicht eilig hat, kann auf den Zoemini 2 warten (Fr. 115.-). Falls Sie einfach eine hübsche Überraschung suchen für jemanden, die/der keine hohen Fotografie-Ansprüche hat, sondern einen Foto-Drucker ins Handtäschli oder die Hosentasche packen und drauflosknipsen möchte, dann ist dieser Canon Zoemini Foto-Drucker eine gute Wahl.
Flyer-Check 3: Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Was: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi
Wo: microspot.ch
Wann: bis zum 6. November 2022, solange Vorrat reicht
Preis: 951.05 Franken (Fr. 250.- Cashback-Möglichkeit)
Samsung-Cashback-Aktion bei Microspot
So funktioniert das mit dem Cashback, Zitat Microspot:
- Kaufe vom 01.10.2022 - 06.11.2022 ein Samsung Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra
- Registrier Deinen Kauf bis 20.11.2022 über die auf dem neuen Galaxy Tablet vorinstallierte Samsung Members App.
- Sind alle Anforderungen erfüllt, erhalten die Teilnehmenden eine E-Mail-Bestätigung und innerhalb von 8 Wochen ab diesem Zeitpunkt den entsprechenden Cashback-Betrag auf das von ihnen angegebene Bank-/Postkonto überwiesen. Beim Kauf eines Tab S8 gibt es CHF 150.- / Tab S8+ 200 und beim Kauf eines Tab S8 Ultra CHF 250.- Cashback.
Ausstattung
- Konnektivität: Wi-Fi (kein Mobilfunk), Bluetooth
- 14,6-Zoll-Super-AMOLED-Display (Auflösung 2960 × 1848 Bildpunkte, 120 Hz Refresh-Rate)
- Android 12
- 128 GB Speicher
- MicroSD-Kartenslot
- Anschluss: USB 3.1 (Typ C)
- S Pen (inklusive), S-Pen-Unterstützung (Gesten-/Fernsteuerung)
- Quad-Speaker-Soundsystem, Dolby ATMOS
- Fingerabdruckscanner
- Kindermodus
- 11200-mAh-Akku
- Farbe: Graphit
PCtipp meint
Der Nachfolger des Tab S7 ist seit Frühling 2022 in drei Ausführungen erhältlich: Galaxy Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra 5G bzw. Wi-Fi. PCtipp hatte das Ultra (5G) getestet (hier gehts zum Test). Wer zwingend die 5G-Version möchte, kann ebenfalls vom Cashback profitieren, das Gerät kostet aber dann Fr. 1051.75 (Stand: 14.10.22).
Im Test hinterliess das Super-AMOLED-Display einen sehr guten Eindruck, auch der Sound konnte überzeugen. Gefallen haben auch Tempo und Akkulaufzeit. Wer in der Samsung-Umgebung arbeitet, hat dafür Samsung DeX samt Second-Screen-Funktion (Zweitbildschirm), Multi-Active-Windows und Buds-Auto-Switch zur Verfügung. Auch für Studierende kann ich mir das Tablet gut vorstellen.
Durch das Samsung-Book-Cover-Keyboard kann das Tablet als Convertible verwendet werden. Derzeit kann das Cover-Keyboard für Fr. 231.- bei Microspot gekauft werden.
Fazit
Das riesige, aktuelle Samsung-Tablet zu einem fairen Preis! Wer es fürs Homeoffice als Notebook-Ersatz nutzen möchte, sollte zusätzlich das Book-Cover-Keyboard kaufen (nicht im Lieferumfang).
Flyer-Check 4: Software: Microsoft 365 Family
Was: Microsoft 365 Family (früher Office 365 Home)
Wo: microspot.ch
Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht
Preis: 69 Franken
Die Ausstattung
- 1-Jahr-Abo
- 6 Benutzer
- enthält bis zu 6 TB Cloud-Speicher (1 TB /Person)
- für Windows (ab 7) Mac, iPhone, iPad sowie Android-Smartphones und -Tablets
- Deutsch (alternativ in Französisch oder Italienisch verfügbar)
PCtipp meint
Office-Produkte (Word, Excel, PowerPoint, Teams) für die ganze Familie. Es können bis zu fünf Geräte gleichzeitig verwendet werden. Zudem sind Microsoft Defender und OneDrive an Bord und Eltern erhalten zusätzliche Funktionen via Family-Safety-App.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Fazit
1 Jahres-Abo für die ganze Familie zu einem sehr guten Preis. Hier darf zugegriffen werden.
Flyer-Check 5: Smart Home: Wetterstation Netatmo
Was: Netatmo Wetterstation Smart
Wo: microspot.ch
Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht
Preis: 149 Franken
Die Ausstattung
- kabellose Übertragung: Wi-Fi
- Messfunktionen: Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung
- Features: Real-Time-Daten, On-Demand-Messung, CO₂-Lüftungsmeldung, «Regen-Hinweis»
- Bedienung via Smartphone-App
- Batteriebetrieben (2× AAA)
- Farbe: Silber
- Masse: 10,5 × 4,5 × 4.5 cm
- Zusatzmodule separat erhältlich
PCtipp meint
Netatmo bietet grundsätzlich Real-Time-Messungen für drinnen und draussen. Falls der Blick aus dem Fenster etwas anderes sagt als die App, kann eine On-Demand-Messung ausgelöst werden. Nebst 7-Tages-Wetterprognose, Infos zu Luftdruck, gefühlter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bietet die Netatmo-Wetterstation des weiteren Details zur Luftqualität samt CO₂-Lüftungsmeldung und eine Lautstärkemessung (dB). Zudem gibts einen «Regen-Hinweis», die Netatmo-Weathermap (Community), und die smarte Wetterstation ist kompatibel mit Amazon Alexa und Apple HomeKit. Unseren Test der smarten Wetterstation plus Zusatzmodule finden Sie hier.
Achtung, die Zusatzmodule wie Wind- und Regenmesser sind nicht dabei und müssen dazugekauft werden.
Fazit
Bisher war die Wetterstation kein Schnäppchen. Für rund 150 Franken und für jene, die sich wirklich für all die Wetter-Zusatzinformationen (siehe PCtipp-Test) interessieren und die Module regelmässig nutzen, kann das smarte Wetterset empfohlen werden.
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