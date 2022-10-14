Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
14. Okt 2022
Lesedauer 6 Min.

Flyer-Check

Flyer-Check: Microspot-Aktionen für Schnäppchenjäger

PCtipp überprüft bei den aktuellen Microspot-Aktionen unter anderem ein Apple-Notebook, ein Tablet und einen chicen portablen Foto-Drucker.

Sale bei Microspot

© (Quelle: Microspot/Screenshot/PCtipp.ch)

Tipp in eigener Sache: Wollen Sie keine Tests mehr verpassen und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann können Sie für einen Preis ab 28 Franken unser PCtipp-Heft per Digital-Abo erwerben. Die Gültigkeit der günstigsten Abovariante beträgt ein halbes Jahr!

Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv.

Unsere Flyer-Checks finden Sie auf den folgenden Seiten.

Flyer-Check 1: Notebook Apple Macbook Air 2022

MacBook Air 2022

 © Quelle: Apple

Was: Apple Macbook Air 2022

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 1479 Franken

Ausstattung

  • 13,6-Zoll-Display mit 2560 × 1664 Pixel (224 ppi, 60 Hz, 500 Nits)
  • M2-CPU
  • 8 GB RAM
  • 512 GB Speicher
  • Anschlüsse: 2 × Thunderbolt im USB-C-Formfaktor (unterstützen Thunderbolt 3 und USB 4), 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
  • MagSafe
  • Wi-Fi 6 (AX)
  • 1080p-Kamera
  • 1,24 Kilogramm
  • macOS 12 ‹Monterey›
  • Farbe: Mitternacht (auch Polarstern, Silber für gleichen Preis verfügbar)

PCtipp meint

Das Macbook Air 2022 mit M2-Chip wurde erst diesen Juli vorgestellt. Laut unserem Test ist es schnell, robust und mangels Lüfter erklingt kein entsprechendes Geräusch. Auch der MagSafe-Anschluss wird positiv erwähnt. Die 1080p-Webcam bot immerhin ein tadelloses Bild im Videocall.

«Mit der Wahl dieses Kleinods kann unmöglich etwas falsch gemacht werden – es sei denn, die Drosselung des M2 muss unbedingt verhindert werden oder man pflegt eine schräge Affinität zur Touch Bar», so unser Apple-Spezialist Klaus Zellweger im Test.

Fazit

Unser Macianer Klaus Zellweger war von diesem Notebook komplett begeistert – fast schon verliebt – und er vergab in unserem Test 5 Sterne (maximale Wertung). Ein paar Monate nach der Lancierung ist es nun zu einem eher verkraftbaren Preis verfügbar.

Flyer-Check 2: Canon Foto-Drucker

Der Mini-Foto-Drucker für die nächste Party oder eine Hochzeit

 © Quelle: Canon

Was: Canon Zoemini (Zero Ink) Foto-Drucker

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 94 Franken

Ausstattung

  • Druckverfahren: ZINK (Zero Ink)
  • Akku
  • 314 × 400 dpi
  • Speicher: 64 MB
  • Druckmaterial: Zero-Ink-Papier
  • Papiergrösse: 5 × 7,5 cm
  • Konnektivität: Bluetooth
  • ab Android 4.4, iOS 9 oder höher
  • 160 Gramm, ca. 18 cm gross
  • Farbe: Roségold

PCtipp meint

Suchen Sie noch ein (Weihnachts-)Geschenk für Ihre Partnerin oder jemanden im Freundeskreis, der eine grosse Party schmeisst oder gar heiratet? Mit dem Zoemini können die schönsten Momente eingefangen werden. Die Specs finden Sie hier. Der Zoemini wird via Bluetooth mit dem Handy/Tablet verbunden und Schnappschüsse können sofort auf Papier gebracht werden.

Achtung: Der Zoemini 2 ist schon in den Startlöchern, kann derzeit allerdings erst vorbestellt werden. Doch allzu gross unterscheiden sich die Modelle nicht. Beim Zoemini ist halt noch ein MicroUSB-Ladekabel dabei, beim neuen ein USB-C-Kabel, das Design wurde beim Zoemini 2 überarbeitet, die Auflösung ein wenig erhöht, aber zum Beispiel WLAN gibts auch da nicht. Mehr zum Nachfolger auf dieser Canon-Webseite.

Fazit

Der Drucker-to-Go im Taschenformat und im schicken Roségold ist eine schöne Geschenkidee für Retro-Foto-Fans, als spontane Überraschung für eine Party oder als Weihnachtsgeschenk (ja, ist nicht mehr soo lange hin). Wers nicht eilig hat, kann auf den Zoemini 2 warten (Fr. 115.-). Falls Sie einfach eine hübsche Überraschung suchen für jemanden, die/der keine hohen Fotografie-Ansprüche hat, sondern einen Foto-Drucker ins Handtäschli oder die Hosentasche packen und drauflosknipsen möchte, dann ist dieser Canon Zoemini Foto-Drucker eine gute Wahl.

Flyer-Check 3: Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Das diesjährige Tab S8 Ultra

 © Quelle: Samsung

Was: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 6. November 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 951.05 Franken (Fr. 250.- Cashback-Möglichkeit)

Samsung-Cashback-Aktion bei Microspot

So funktioniert das mit dem Cashback, Zitat Microspot:

  • Kaufe vom 01.10.2022 - 06.11.2022 ein Samsung Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra
  • Registrier Deinen Kauf bis 20.11.2022 über die auf dem neuen Galaxy Tablet vorinstallierte Samsung Members App.
  • Sind alle Anforderungen erfüllt, erhalten die Teilnehmenden eine E-Mail-Bestätigung und innerhalb von 8 Wochen ab diesem Zeitpunkt den entsprechenden Cashback-Betrag auf das von ihnen angegebene Bank-/Postkonto überwiesen. Beim Kauf eines Tab S8 gibt es CHF 150.- / Tab S8+ 200 und beim Kauf eines Tab S8 Ultra CHF 250.- Cashback.

Ausstattung

  • Konnektivität: Wi-Fi (kein Mobilfunk), Bluetooth
  • 14,6-Zoll-Super-AMOLED-Display (Auflösung 2960 × 1848 Bildpunkte, 120 Hz Refresh-Rate)
  • Android 12
  • 128 GB Speicher
  • MicroSD-Kartenslot
  • Anschluss: USB 3.1 (Typ C)
  • S Pen (inklusive), S-Pen-Unterstützung (Gesten-/Fernsteuerung)
  • Quad-Speaker-Soundsystem, Dolby ATMOS
  • Fingerabdruckscanner
  • Kindermodus
  • 11200-mAh-Akku
  • Farbe: Graphit

PCtipp meint

Der Nachfolger des Tab S7 ist seit Frühling 2022 in drei Ausführungen erhältlich: Galaxy Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra 5G bzw. Wi-Fi. PCtipp hatte das Ultra (5G) getestet (hier gehts zum Test). Wer zwingend die 5G-Version möchte, kann ebenfalls vom Cashback profitieren, das Gerät kostet aber dann Fr. 1051.75 (Stand: 14.10.22).

Im Test hinterliess das Super-AMOLED-Display einen sehr guten Eindruck, auch der Sound konnte überzeugen. Gefallen haben auch Tempo und Akkulaufzeit. Wer in der Samsung-Umgebung arbeitet, hat dafür Samsung DeX samt Second-Screen-Funktion (Zweitbildschirm), Multi-Active-Windows und Buds-Auto-Switch zur Verfügung. Auch für Studierende kann ich mir das Tablet gut vorstellen.

Durch das Samsung-Book-Cover-Keyboard kann das Tablet als Convertible verwendet werden. Derzeit kann das Cover-Keyboard für Fr. 231.- bei Microspot gekauft werden.

Fazit

Das riesige, aktuelle Samsung-Tablet zu einem fairen Preis! Wer es fürs Homeoffice als Notebook-Ersatz nutzen möchte, sollte zusätzlich das Book-Cover-Keyboard kaufen (nicht im Lieferumfang).

Flyer-Check 4: Software: Microsoft 365 Family

Abo für 1 Jahr, Deutsch: Microsoft 365 Family (6 ×)

 © Quelle: Microsoft

Was: Microsoft 365 Family (früher Office 365 Home)

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 69 Franken

Die Ausstattung

  • 1-Jahr-Abo
  • 6 Benutzer
  • enthält bis zu 6 TB Cloud-Speicher (1 TB /Person)
  • für Windows (ab 7) Mac, iPhone, iPad sowie Android-Smartphones und -Tablets
  • Deutsch (alternativ in Französisch oder Italienisch verfügbar)

PCtipp meint

Office-Produkte (Word, Excel, PowerPoint, Teams) für die ganze Familie. Es können bis zu fünf Geräte gleichzeitig verwendet werden. Zudem sind Microsoft Defender und OneDrive an Bord und Eltern erhalten zusätzliche Funktionen via Family-Safety-App.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Fazit

1 Jahres-Abo für die ganze Familie zu einem sehr guten Preis. Hier darf zugegriffen werden.

Flyer-Check 5: Smart Home: Wetterstation Netatmo

Mit der Netatmo Smart-Home-Wetterstation kann man via Smartphone in Echtzeit auf die eigenen Wetterdaten zugreifen

 © Quelle: Netatmo

Was: Netatmo Wetterstation Smart

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 149 Franken

Die Ausstattung

  • kabellose Übertragung: Wi-Fi
  • Messfunktionen: Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung
  • Features: Real-Time-Daten, On-Demand-Messung, CO₂-Lüftungsmeldung, «Regen-Hinweis»
  • Bedienung via Smartphone-App
  • Batteriebetrieben (2× AAA)
  • Farbe: Silber
  • Masse: 10,5 × 4,5 × 4.5 cm
  • Zusatzmodule separat erhältlich

PCtipp meint

Netatmo bietet grundsätzlich Real-Time-Messungen für drinnen und draussen. Falls der Blick aus dem Fenster etwas anderes sagt als die App, kann eine On-Demand-Messung ausgelöst werden. Nebst 7-Tages-Wetterprognose, Infos zu Luftdruck, gefühlter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bietet die Netatmo-Wetterstation des weiteren Details zur Luftqualität samt CO₂-Lüftungsmeldung und eine Lautstärkemessung (dB). Zudem gibts einen «Regen-Hinweis», die Netatmo-Weathermap (Community), und die smarte Wetterstation ist kompatibel mit Amazon Alexa und Apple HomeKit. Unseren Test der smarten Wetterstation plus Zusatzmodule finden Sie hier.

Achtung, die Zusatzmodule wie Wind- und Regenmesser sind nicht dabei und müssen dazugekauft werden.

Fazit

Bisher war die Wetterstation kein Schnäppchen. Für rund 150 Franken und für jene, die sich wirklich für all die Wetter-Zusatzinformationen (siehe PCtipp-Test) interessieren und die Module regelmässig nutzen, kann das smarte Wetterset empfohlen werden.

Inhalt

Kommentare

Flyer-Check Microspot
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare