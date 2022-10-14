Flyer-Check: Microspot-Aktionen für Schnäppchenjäger

Was: Canon Zoemini (Zero Ink) Foto-Drucker

Wo: microspot.ch

Wann: bis zum 23. Oktober 2022, solange Vorrat reicht

Preis: 94 Franken

Ausstattung

Druckverfahren: ZINK (Zero Ink)

Akku

314 × 400 dpi

Speicher: 64 MB

Druckmaterial: Zero-Ink-Papier

Papiergrösse: 5 × 7,5 cm

Konnektivität: Bluetooth

ab Android 4.4, iOS 9 oder höher

160 Gramm, ca. 18 cm gross

Farbe: Roségold

PCtipp meint

Suchen Sie noch ein (Weihnachts-)Geschenk für Ihre Partnerin oder jemanden im Freundeskreis, der eine grosse Party schmeisst oder gar heiratet? Mit dem Zoemini können die schönsten Momente eingefangen werden. Die Specs finden Sie hier. Der Zoemini wird via Bluetooth mit dem Handy/Tablet verbunden und Schnappschüsse können sofort auf Papier gebracht werden.

Achtung: Der Zoemini 2 ist schon in den Startlöchern, kann derzeit allerdings erst vorbestellt werden. Doch allzu gross unterscheiden sich die Modelle nicht. Beim Zoemini ist halt noch ein MicroUSB-Ladekabel dabei, beim neuen ein USB-C-Kabel, das Design wurde beim Zoemini 2 überarbeitet, die Auflösung ein wenig erhöht, aber zum Beispiel WLAN gibts auch da nicht. Mehr zum Nachfolger auf dieser Canon-Webseite.

Fazit

Der Drucker-to-Go im Taschenformat und im schicken Roségold ist eine schöne Geschenkidee für Retro-Foto-Fans, als spontane Überraschung für eine Party oder als Weihnachtsgeschenk (ja, ist nicht mehr soo lange hin). Wers nicht eilig hat, kann auf den Zoemini 2 warten (Fr. 115.-). Falls Sie einfach eine hübsche Überraschung suchen für jemanden, die/der keine hohen Fotografie-Ansprüche hat, sondern einen Foto-Drucker ins Handtäschli oder die Hosentasche packen und drauflosknipsen möchte, dann ist dieser Canon Zoemini Foto-Drucker eine gute Wahl.

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