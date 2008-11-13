Freemail für alle

Auch PCtipp hat seinen Abonnenten einen Freemail-Dienst bereit gestellt. Aufgrund der Vervierfachung der Kosten sehen wir uns leider gezwungen, die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Serviceanbieter Tucows zu beenden und damit den Freemaildienst per Ende Januar 2009 einzustellen.

Ab sofort können keine neuen Freemailkonten eröffnet werden.

Haben Sie eine @pctip.net-Adresse?

PCtipp empfiehlt den Inhabern einer @pctip.net-Adresse die Eröffnung eines Freemailkontos bei einem Gratisanbieter Ihrer Wahl (z.B. Google, Hotmail, GMX o.ä.). Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Ihre pctip.net-Mails können aus technischen Gründen nicht gespeichert oder weitergeleitet werden.

Ihr neues Freemail

Eine Internetverbindung und ein Browser wie der Internet Explorer oder Firefox reichen, um auf jedes elektronische Postfach zuzugreifen. Sie benötigen dafür keine Mailsoftware. Der Vorteil: Sie können an jedem Ort mit Internetzugang Ihre Mails lesen oder verschicken. Der PCtipp erklärt Schritt für Schritt, wie das mit Ihrer bestehenden Mailadresse funktioniert, welche Zugangsdaten Sie benötigen und wie Sie diese in Erfahrung bringen.

Nachteile gibt es heute bei Webmaildiensten keine mehr. Im Gegenteil: Fast jeder Provider bietet mittlerweile kostenlos mindestens ein Gigabyte Speicherkapazität fürs elektronische Postfach sowie einen Spam- und Virenschutz an. Die Benutzeroberflächen sind ähnlich aufgebaut wie bei den verbreiteten Mailprogrammen Outlook und Thunderbird. Somit ist die Bedienung von Webmaildiensten auch für weniger erfahrene Anwender ganz einfach.

Per Web zu den Mails

Sie haben eine Mailadresse bei einem der populären Anbieter in der Schweiz, z.B. Bluewin, Sunrise, Cablecom, GMX oder Google Mail. Momentan rufen Sie Ihre elektronische Post aber nur zu Hause via Outlook oder mit dem Mailprogramm Thunderbird ab. Dabei wäre es doch unheimlich praktisch, auch vom Geschäft aus oder in den Ferien auf Ihr elektronisches Postfach zuzugreifen und die Mailanhänge online zu archivieren. Das alles ist mittels Internetbrowser und Webmail komfortabel möglich.