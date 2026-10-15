Freenet übernimmt waipu.tv komplett

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet baut seine Beteiligung an waipu.tv zur vollständigen Eigentümerschaft aus. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, übernimmt es die noch ausstehenden rund 25 Prozent der Anteile an der Exaring AG von den bisherigen Minderheitsaktionären. Der vereinbarte anfängliche Kaufpreis beträgt rund 76 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung von etwa 300 Millionen Euro.

Allerdings könnte die Übernahme noch teurer werden: Weitere Zahlungen von bis zu 50 Millionen Euro sind vereinbart, sofern waipu.tv bestimmte erfolgsabhängige Ziele erreicht. Den Kauf finanziert Freenet vollständig aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Börsenpläne werden aufgegeben

Mit der vollständigen Übernahme endet auch die Diskussion um einen möglichen Börsengang von waipu.tv. Erst im April hatte Freenet bekannt gegeben, gemeinsam mit den Minderheitsaktionären verschiedene strategische Optionen für die Plattform zu prüfen. Dazu gehörte ausdrücklich auch ein Börsengang. Bereits damals hatte der Konzern allerdings erklärt, seinen Mehrheitsanteil nicht reduzieren zu wollen.

Diese Pläne sind nun hinfällig. «Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt», erklärt Freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold. Zugleich bezeichnet er die vereinbarte Bewertung als aus Sicht des Unternehmens besonders günstig.

IPTV wird für Freenet immer wichtiger

waipu.tv zählt neben dem Mobilfunkgeschäft zu den strategischen Wachstumssäulen von Freenet. Die Plattform kommt nach Unternehmensangaben auf rund zwei Millionen Kunden und erreicht einen geschätzten Marktanteil von 20 bis 25 Prozent im deutschen IPTV-Markt.

Mit dem Wandel vom klassischen Kabel- und Satellitenfernsehen zu internetbasierten Angeboten erwartet Freenet weiteres Wachstum. Zusätzliche Erlösmöglichkeiten sieht das Unternehmen unter anderem in der programmatischen Werbung.

Bereits seit Anfang 2026 weist Freenet das IPTV-Geschäft als eigenständiges Segment aus. Mit der Übernahme der restlichen Anteile fliessen künftig auch die bislang den Minderheitsaktionären zustehenden Ergebnis- und Cashflow-Anteile vollständig an den Konzern.

«Besonders erfreulich ist, dass sich eine gute Gelegenheit ergeben hat, die Anteile unerwartet günstig erwerben zu können», sagt Freenet-Chef Robin Harries.

Dividendenpolitik bleibt unverändert

Nach Angaben des Unternehmens hat die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Flexibilität. Auch an der bisherigen Dividendenpolitik hält Freenet fest.

Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschliesslich 2028 sind weiterhin mindestens zwei Euro Dividende je Aktie vorgesehen. Sollte eine Ausschüttung von 80 Prozent des bereinigten Free Cashflows einen höheren Betrag ergeben, soll dieser als Grundlage dienen.

Mit der vollständigen Übernahme erhält Freenet die alleinige Eigentümerkontrolle über waipu.tv. Ob sich daraus auch Änderungen bei der operativen Führung, der Vermarktung oder dem Vertrieb der IPTV-Plattform ergeben, geht aus der Mitteilung nicht hervor.