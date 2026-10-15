Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
15. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Freenet übernimmt waipu.tv komplett

Für zunächst rund 76 Millionen Euro kauft Freenet die verbleibenden Anteile an der IPTV-Plattform waipu.tv. Der Konzern hält damit künftig 100 Prozent an der Betreibergesellschaft Exaring. Ein zuvor erwogener Börsengang wird nicht weiterverfolgt.

Freenet übernimmt die restlichen Anteile an waipu.tv und wird damit alleiniger Eigentümer der IPTV-Plattform. Ein zuvor erwogener Börsengang ist damit vom Tisch

© ChatGPT

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet baut seine Beteiligung an waipu.tv zur vollständigen Eigentümerschaft aus. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, übernimmt es die noch ausstehenden rund 25 Prozent der Anteile an der Exaring AG von den bisherigen Minderheitsaktionären. Der vereinbarte anfängliche Kaufpreis beträgt rund 76 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung von etwa 300 Millionen Euro.

Allerdings könnte die Übernahme noch teurer werden: Weitere Zahlungen von bis zu 50 Millionen Euro sind vereinbart, sofern waipu.tv bestimmte erfolgsabhängige Ziele erreicht. Den Kauf finanziert Freenet vollständig aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Börsenpläne werden aufgegeben

Mit der vollständigen Übernahme endet auch die Diskussion um einen möglichen Börsengang von waipu.tv. Erst im April hatte Freenet bekannt gegeben, gemeinsam mit den Minderheitsaktionären verschiedene strategische Optionen für die Plattform zu prüfen. Dazu gehörte ausdrücklich auch ein Börsengang. Bereits damals hatte der Konzern allerdings erklärt, seinen Mehrheitsanteil nicht reduzieren zu wollen.

Diese Pläne sind nun hinfällig. «Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt», erklärt Freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold. Zugleich bezeichnet er die vereinbarte Bewertung als aus Sicht des Unternehmens besonders günstig.

IPTV wird für Freenet immer wichtiger

waipu.tv zählt neben dem Mobilfunkgeschäft zu den strategischen Wachstumssäulen von Freenet. Die Plattform kommt nach Unternehmensangaben auf rund zwei Millionen Kunden und erreicht einen geschätzten Marktanteil von 20 bis 25 Prozent im deutschen IPTV-Markt.

Mit dem Wandel vom klassischen Kabel- und Satellitenfernsehen zu internetbasierten Angeboten erwartet Freenet weiteres Wachstum. Zusätzliche Erlösmöglichkeiten sieht das Unternehmen unter anderem in der programmatischen Werbung.

Bereits seit Anfang 2026 weist Freenet das IPTV-Geschäft als eigenständiges Segment aus. Mit der Übernahme der restlichen Anteile fliessen künftig auch die bislang den Minderheitsaktionären zustehenden Ergebnis- und Cashflow-Anteile vollständig an den Konzern.

«Besonders erfreulich ist, dass sich eine gute Gelegenheit ergeben hat, die Anteile unerwartet günstig erwerben zu können», sagt Freenet-Chef Robin Harries.

Dividendenpolitik bleibt unverändert

Nach Angaben des Unternehmens hat die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Flexibilität. Auch an der bisherigen Dividendenpolitik hält Freenet fest.

Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschliesslich 2028 sind weiterhin mindestens zwei Euro Dividende je Aktie vorgesehen. Sollte eine Ausschüttung von 80 Prozent des bereinigten Free Cashflows einen höheren Betrag ergeben, soll dieser als Grundlage dienen.

Mit der vollständigen Übernahme erhält Freenet die alleinige Eigentümerkontrolle über waipu.tv. Ob sich daraus auch Änderungen bei der operativen Führung, der Vermarktung oder dem Vertrieb der IPTV-Plattform ergeben, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Kommentare

Streaming
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Praxis
Der direkte Draht
Mac-Tipp: Musik ohne Cloud synchronisieren
Keine Cloud, nur die persönliche Musiksammlung: So bringen Sie Ihre Bibliothek auf das iPhone.
4 Minuten
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
15. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Launch-Trailer für Grand Theft Auto VI ist da
Nach  mehreren Trailern und dem Extended Look hat Rockstar Games nun den Launch Trailer von GTA 6 veröffentlicht. Das lange erwartete Spiel erscheint am 19. November.
1 Minute
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
15. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Zukunft der Arbeit: KI erweitert menschliche Fähigkeiten
Gartner sieht die Zukunft der Arbeit zunehmend durch die Zusammenarbeit von Mensch und KI geprägt.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
15. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
News
Neue Domain-Endungen für das Internet
Die globale Verwaltungsstelle für Internetadressen ICANN wird am 7.Oktober 2026 die Liste der Bewerbungen für neue Domain-Endungen veröffentlichen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
1. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare