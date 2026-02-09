Galaxus übernimmt das Online-Geschäft von Ex Libris

Die 15 Filialen von Ex Libris werden bis Ende Jahr geschlossen. Damit führt die Migros die Transformation vom stationären Buchhändler zum führenden Online-Anbieter konsequent weiter. Kundinnen und Kunden sollen künftig von einer noch besseren Online-Nutzererfahrung profitieren, wie Galaxus informiert.

Galaxus übernimmt als führendes Online-Warenhaus der Schweiz die Verantwortung für den Online-Buchhandel der Migros-Gruppe und damit die Aktivitäten von Ex Libris, dem grössten Online-Buchhändler der Schweiz. Die beiden Unternehmen schaffen die technischen, logistischen und sortimentsspezifischen Voraussetzungen für die nahtlose und vollständige Überführung des Online-Geschäfts. Sie ist bis Mitte 2027 geplant. Vorbereitend werden bis Ende 2026 die 15 verbleibenden Filialen von Ex Libris geschlossen.

Keine Auswirkungen für Kundinnen, Kunden und Partner

Kundinnen und Kunden können wie gewohnt über exlibris.ch und galaxus.ch bestellen. Bücherangebot und Nutzererfahrung auf Galaxus werden im Verlauf von 2026 gemeinsam mit Ex Libris weiter ausgebaut. Lieferanten und Partner werden in der Übergangsphase eng begleitet.