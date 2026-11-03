Gartner nennt die zehn wichtigsten Technologietrends für 2027

«Eine der grössten Herausforderungen besteht derzeit darin, dass KI-Systeme ohne klar definierte architektonische Rahmenbedingungen arbeiten», betont Gene Alvarez, Distinguished VP Analyst bei Gartner. Sie erzeugten Software schneller, als Menschen sie überprüfen könnten, und machten Unternehmen von einzelnen Anbietern abhängig. Deshalb müssten Unternehmen die Grenzen zwischen Organisation, Mensch und Maschine aktiv festlegen.

AI Context Platforms

Diese Plattformen liefern KI-Agenten das Kontextwissen, das sie brauchen, um Eingaben richtig zu interpretieren und im Sinne der Geschäftsziele zu handeln. Fehlt diese Ebene, drohen laut Alvarez Agenten mit zu weitreichenden Rechten, Compliance-Verstösse und ein hoher Token-Verbrauch.

Gartner prognostiziert, dass Unternehmen, die ihre Daten für KI semantisch aufbereiten, die Genauigkeit agentischer KI bis 2027 um bis zu 80 Prozent steigern und die Kosten um bis zu 60 Prozent senken.

AI Agent Identity

KI-Agenten handeln eigenständig und im Auftrag mehrerer Menschen. Bestehende Systeme ohne Just-in-time-Zugriff werden dadurch angreifbar. Gartner erwartet, dass bis 2028 ein Viertel aller Sicherheitsvorfälle in Unternehmen auf den Missbrauch von KI-Agenten zurückgeht.

Dynamische, richtliniengesteuerte Zugriffe sollen statische Zugangsdaten ersetzen, so Alvarez.

Sovereign Tech

Hardware, Software, Datenbanken und KI-Modelle sollen technisch und rechtlich so aufgebaut sein, dass ein Ausstieg aus der Abhängigkeit von kritischen Anbietern realistisch möglich bleibt. Laut Gartner werden bis 2030 mehr als 75 Prozent der Organisationen ausserhalb der USA Strategien zur digitalen Souveränität verfolgen und kritische Workloads verlagern.

Die weiteren Trends sind laut Gartner: