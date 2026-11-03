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Patrick Hediger
3. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Gartner nennt die zehn wichtigsten Technologietrends für 2027

Das Analystenhaus Gartner hat die zehn bedeutendsten strategischen Technologietrends für 2027 vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen spezialisierte KI-Modelle, die Kontrolle autonomer KI-Agenten und digitale Souveränität.
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© Gartner

«Eine der grössten Herausforderungen besteht derzeit darin, dass KI-Systeme ohne klar definierte architektonische Rahmenbedingungen arbeiten», betont Gene Alvarez, Distinguished VP Analyst bei Gartner. Sie erzeugten Software schneller, als Menschen sie überprüfen könnten, und machten Unternehmen von einzelnen Anbietern abhängig. Deshalb müssten Unternehmen die Grenzen zwischen Organisation, Mensch und Maschine aktiv festlegen.

AI Context Platforms

Diese Plattformen liefern KI-Agenten das Kontextwissen, das sie brauchen, um Eingaben richtig zu interpretieren und im Sinne der Geschäftsziele zu handeln. Fehlt diese Ebene, drohen laut Alvarez Agenten mit zu weitreichenden Rechten, Compliance-Verstösse und ein hoher Token-Verbrauch.

Gartner prognostiziert, dass Unternehmen, die ihre Daten für KI semantisch aufbereiten, die Genauigkeit agentischer KI bis 2027 um bis zu 80 Prozent steigern und die Kosten um bis zu 60 Prozent senken.

AI Agent Identity

KI-Agenten handeln eigenständig und im Auftrag mehrerer Menschen. Bestehende Systeme ohne Just-in-time-Zugriff werden dadurch angreifbar. Gartner erwartet, dass bis 2028 ein Viertel aller Sicherheitsvorfälle in Unternehmen auf den Missbrauch von KI-Agenten zurückgeht.

Dynamische, richtliniengesteuerte Zugriffe sollen statische Zugangsdaten ersetzen, so Alvarez.

Sovereign Tech

Hardware, Software, Datenbanken und KI-Modelle sollen technisch und rechtlich so aufgebaut sein, dass ein Ausstieg aus der Abhängigkeit von kritischen Anbietern realistisch möglich bleibt. Laut Gartner werden bis 2030 mehr als 75 Prozent der Organisationen ausserhalb der USA Strategien zur digitalen Souveränität verfolgen und kritische Workloads verlagern.

  • Large Quantitative Models: KI-Modelle speziell für Zahlen und Prognosen
  • Speech Reasoning Models: Sprach-KI, die Kontext und Absicht über ganze Gespräche verfolgt
  • World Models: KI mit Verständnis für Raum, Zeit und Kausalität
  • Agent Coding Harness: Kontrollsystem für autonome Coding-Agenten
  • Autonomous Exposure Remediation: automatisches Finden und Schliessen von Sicherheitslücken
  • Disposable Applications: Anwendungen, die nach Erfüllung ihres Zwecks bewusst stillgelegt werden
  • Wetware as a Service: Cloud-Zugriff auf biologische RechensystemeDas 2027 Top Tehnolofgy Trends eBook kann man hier herunterladen.
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