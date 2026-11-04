Adobe integriert lizenzierte Musik von UMG und WMG in Premiere Mobile

Die Kooperationen eröffnen Zugriff auf umfangreiche Musikkataloge mit aktuellen Hits und beliebten Songs. So können Creator Musik und Videobearbeitung ganz einfach miteinander verbinden – und das alles in einer einzigen, kostenlosen App.

Mit den lizenzierten Musiktiteln, die in Kürze in Premiere Mobile verfügbar sein werden, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Videogestaltung:

Schnell den passenden Soundtrack finden: Aktuelle und beliebte Songs entdecken, nach Künstlern oder Titeln suchen, Musik vorab anhören und die Auswahl nach Genre und Länge eingrenzen. Auch die von den Labels zusammengestellten Musiksammlungen bieten Inspiration für den passenden Sound.

Videos passend zur Musik schneiden: Bis zu 60 Sekunden eines lizenzierten Musiktitels direkt in das eigene Video integrieren.

Mit Musikvorlagen kreativ werden: Anpassbare Vorlagen erleichtern den Einstieg in den Videoschnitt. Musik und Bildsprache lassen sich so von Anfang an aufeinander abstimmen.

Videos direkt auf Social Media teilen: Fertige Clips können aus Premiere Mobile exportiert und auf Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok und Instagram Reels veröffentlicht werden.

Die Musik von UMG und WMG wird in Kürze in Premiere Mobile verfügbar sein. Die Lizenzen gelten für die private, nicht-kommerzielle Nutzung. Wer für eigene Projekte kommerziell lizenzierte Musik benötigt, kann weiterhin auf Adobe Stock Audio zurückgreifen.