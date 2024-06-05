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Patrick Hediger
5. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Android

Gemini App nun in der Schweiz verfügbar

Gemini ist nun auch in der Schweiz für Android erhältlich. Das KI-Modell von Google hilft neu unter anderem auf Deutsch, Französisch und Italienisch bei Aufgaben weiter. Neben Text und verbalen Anfragen kann Gemini in der App auch Bilder verarbeiten.
© (Quelle: Google)

In der App können Nutzerinnen und Nutzer schreiben, reden oder auch Bilder hochladen, um bei einer grossen Bandbreite an Aufgaben Hilfe zu erhalten. Bei einem platten Reifen am Auto braucht es beispielsweise nur ein Foto und Gemini gibt Anweisungen für den Reifenwechsel. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem KI-Assistenten, der eine multimodale Konversation führt und die Erledigung von komplexen Aufgaben und Aktionen übernimmt.

Hier können wir Gemini nur zustimmen! :-)

 © Quelle: Gemini App

Um Gemini auf Android zu nutzen, kann die Gemini App heruntergeladen werden oder es können die entsprechenden Funktionen im Google Assistant freigeschaltet werden. Gemini wird wahlweise durch Gestensteuerung, die Einschalttaste oder den Satz “Hey Google” aktiviert. Dadurch ist das KI-Modell immer einfach zugänglich und kann auch direkt beim Bildschirminhalt weiterhelfen. Beliebte Sprachbefehle des Google Assistant – Wecker stellen, Anrufe starten und Erinnerungen planen – werden auch in der Gemini App verfügbar sein und fortlaufend ergänzt.

Auf iOS wird Gemini in den kommenden Wochen direkt über die Google App zugänglich sein. Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol startet in der App ein Chat mit dem KI-Modell.

 

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