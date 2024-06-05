Gemini App nun in der Schweiz verfügbar

Um Gemini auf Android zu nutzen, kann die Gemini App heruntergeladen werden oder es können die entsprechenden Funktionen im Google Assistant freigeschaltet werden. Gemini wird wahlweise durch Gestensteuerung, die Einschalttaste oder den Satz “Hey Google” aktiviert. Dadurch ist das KI-Modell immer einfach zugänglich und kann auch direkt beim Bildschirminhalt weiterhelfen. Beliebte Sprachbefehle des Google Assistant – Wecker stellen, Anrufe starten und Erinnerungen planen – werden auch in der Gemini App verfügbar sein und fortlaufend ergänzt.

Auf iOS wird Gemini in den kommenden Wochen direkt über die Google App zugänglich sein. Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol startet in der App ein Chat mit dem KI-Modell.