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Boris Boden
30. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Gigaset bringt zwei neue Smartphones mit robuster Hülle

Gigaset erweitert sein Smartphone-Portfolio um die robusten Modelle GX30 und GX50, die presilich in der Mittelklasse angesiedelt sind. Sie wurden in Deutschland entwickelt und werden auch dort gefertigt.
Gigaset GX30 und GX50

Gigaset GX30 und GX50

© Gigaset

Den Kompromiss zwischen einer sehr soliden Bauweise mit einem trotzdem relativ leichten und schlanken Gehäuse sollen die beiden neue Smartphones GX30 und GX50 von Gigaset erfüllen. Als erstes soll ab Ende Juli das GX30 für 329 Euro ausgeliefert werden, das GX 50 folgt später im Sommer für 449 Euro. Die Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.

Entwickelt wurden die Smartphones in Deutschland, sie werden auch dort zusammengebaut. Die Gehäuse sind gemäss der Standards IP68/IP69K sowie MIL-STD-810H vor Staub, Wasser und Stürzen geschützt. Mit einer Gehäusedicke von rund 10 Millimetern und einem Gewicht von unter 250 Gramm sollen sie robuste Outdoor-Eigenschaften mit dem Komfort und dem Design moderner Smartphones vereinen, heisst es von Gigaset.

Beide Modelle sind 5G-fähig und werden mit Pure Android 16 ohne Bloatware ausgeliefert. Gleichzeitig garantiert Gigaset sieben Jahre Sicherheitsupdates und schafft damit die Grundlage für eine besonders lange Nutzungsdauer. Die Software- und Update-Infrastruktur wird von Gigaset in Deutschland betrieben und soll hohe Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Privatsphäre erfüllen.

Enthalten sind auch eine 24-monatige Herstellergarantie und eine 12-monatige Garantie auf den Akku. In den ersten drei Monaten erhalten Käufer zudem eine Garantie auf Bruchschäden.

Das GX30 hat ein 6,58 Zoll grosses FHD+ Display mit 120 Hz, Wet-Hand- und Glove-Touch-Unterstützung sowie einen austauschbaren 5.000-mAh-Akku mit 33-Watt-Schnellladefunktion und 15 Watt kabellosem Laden. Weitere Features sind ein MediaTek Dimensity 6400, 6 GB RAM, 128 GB Datenspeicher, eine 50-Megapixel-Kamera mit einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse, eine 8-Megapixel-Selfiecam, Nano-SIM plus eSIM, NFC sowie intelligente Sondertasten inklusive SOS-Funktion.

Beim GX50 gibt es zusätzlich ein 6,77-Zoll-Amoled-Display sowie den MediaTek 7300 5G kombiniert mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher. Ergänzt wird die Ausstattung durch Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, einem Fingerabdrucksensor unter dem Display, Pogo-Pin-Schnittstelle, flexible Dual-SIM-Konfiguration mit eSIM-Unterstützung sowie einen austauschbaren 5.100-mAh-Akku mit Schnellladefunktion und kabellosem Laden. Das Kamerasystem kombiniert eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit einer Acht-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, einer Makrokamera für detailreiche Nahaufnahmen sowie
einer hochauflösenden 32-Megapixel-Frontkamera.

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