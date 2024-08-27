Glühende Einladung zum iPhone-Event

Die neuen iPhone 16-Modelle werden am Montag 9. September um 19.00 Uhr Schweizer Zeit am entsprechenden Apple Event vorgestellt. Das Motto lautet "It's Glowtime".

Was für das Glühen sorgen soll, ist wohl die KI, hier Apple Intelligence genannt.

Das Event ist auf den üblichen Kanälen zu sehen. Neben den iPhones werden auch neue Apple Watches erwartet. Weitere Hardware ist nicht ausgeschlossen.