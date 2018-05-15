Google Drive heisst jetzt Google One und kostet weniger

Neue Preise und Abo-Modelle bei der Cloud

Die gute Neuigkeit: An der Gratis-Version des Cloud-Dienstes ändert sich nichts. Google bietet seinen Kunden weiterhin 15 Gigabyte kostenlosen Speicher an. Weiter wird es kostenpflichtige Packages geben, die von 100 Gigabyte bis zu 30 Terabyte reichen. Das 100-GB-Paket wird weiterhin 1.99 US-Dollar (in der Schweiz: 2 Franken) monatlich kosten. Einen neuen 200-GB-Preisplan gibts für 2.99 Dollar monatlich (also für ca. 3 Franken). Kunden mit grösseren Speicherbedürfnissen werden in den Genuss einer Preisreduktion kommen: 2 Terabyte werden neu 9.99 Dollar statt 19.99 Dollar kosten. Das 1-TB-Paket wird gestrichen. 1-TB-Kunden werden ohne Zusatzkosten auf ein 2-TB-Paket befördert.

Neu ist zudem die Familien-Funktion: Nutzer können ihr Abo mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen, die jeweils den eigenen privaten Speicherplatz kriegen. Voraussichtlich wird der Speicher den weiteren Konten individuell zuweisbar sein.