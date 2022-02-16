Google lanciert Chrome OS Flex

Im Jahr 2020 hatte Google das Technologieunternehmen Neverware übernommen. Die Entwickler hatten mit CloudReady, einem auf Chromium-OS aufbauenden Betriebssystem Bildungseinrichtungen und Unternehmen die Möglichkeit gegeben, PCs und Macs zu modernisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch sonst waren die Entwicklerinnen und Entwickler anscheinend fleissig, denn Google präsentiert nun Chrome OS Flex. Dafür seien die Vorteile von CloudReady in eine neue Version von Chrome OS integriert worden.

In einem Blog-Eintrag heisst es, Chrome OS Flex sei schnell, einfach zu verwalten und sicher für PCs und Macs mit Cloud-Fokus. Es sei vollständig kompatibel mit den Cloudbasierten Verwaltungstools von Google. Ausserdem bietet es Nutzerinnen und Nutzern, Bildungseinrichtungen und Unternehmen nach eigenen Angaben ein modernes Arbeitserlebnis, einen integrierten Schutz vor Bedrohungen wie Viren, Ransomware und Phishing, eine einfache Bereitstellung und Verwaltung sowie eine nachhaltige Lösung, welche die Lebensdauer von bestehenden PCs und Macs verlängern soll.

Systemaktualisierungen sollen laut Blog-Eintrag im Hintergrund stattfinden, was zu geringeren Wartezeiten führt. Chrome OS Flex verfüge über dieselbe Codebasis und Veröffentlichungshäufigkeit wie Chrome OS. Das neue Betriebssystem bietet ausserdem den offiziellen Chrome-Browser, den Google Assistant und geräteübergreifende Funktionen in derselben Benutzeroberfläche wie Chrome OS.

Chrome OS Flex ist kostenlos und ab sofort als Early-Access-Version verfügbar. Wer das erst mal ausprobieren möchte, kann das Betriebssystem via USB-Stick booten. Eine stabile Version soll in den kommenden Monaten verfügbar werden.

Neuerungen für Smart Canvas (Google Workspace)

Ausserdem hat Google neue Innovationen für Smart Canvas vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Funktions-Set in den Business-Tools Google Workspace. Smart Canvas soll Mitarbeitenden helfen, intelligenter und effizienter zu arbeiten. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Blog-Eintrag (engl.).

Das sind die wichtigsten Aktualisierungen: