Google Maps erhält neue Funktionen

Wer in der mobilen Suche Reiseinformationen wie Hotels, Flüge oder nach Ausflügen sucht, dem wird bereits jetzt in der Suche angezeigt, ob es für diese Region Covid-19-bezogene Reisehinweise oder -beschränkungen gibt.

Nun werden zusätzliche Details zu den Reiseeinschränkungen hinzugefügt. Beispielsweise sieht man jetzt, ob man bei der Ankunft in Quarantäne muss oder einen Nachweis für eine Impfung oder ein negatives Testergebnis mitbringen muss.

Ausserdem können Sie direkt unter der «Warnung zur Covid-19» per Schieberegler angeben, dass Sie eine E-Mail erhalten möchten, wenn sich diese Reisewarnung ändert. Dies funktioniert allerdings nur, wenn Sie mit dem Google-Konto angemeldet sind. Diese Aktualisierungen sind länderspezifisch.

PC: Ideen für Reiseziele

Wer schon geimpft ist, plant vielleicht bereits wieder seine Ferien. Doch wohin soll es gehen? Um dabei zu helfen, hat Google einige Aktualisierungen an Explore vorgenommen. Wer Google Flights nutzt, kennt die Karte Explore vielleicht bereits. Darauf werden die Flugpreise für verschiedene Reisezeile angezeigt für jene, die flexibel sind, was Ort und Zeitpunkt der Reise angeht.