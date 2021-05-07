Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
7. Mai 2021
Lesedauer 3 Min.

Update

Google Maps erhält neue Funktionen

Detailliertere Covid-19-Informationen für den Reiseort, Ideen für Reiseziele und bei Roadtrips kann man sich Rastplätze oder Hotels anzeigen lassen.

Für längere Autofahrten kann man sich Rastplätze oder Hotels anzeigen lassen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Mit dem jüngsten Update erhält der Google-Kartendienst gleich drei neue Funktionen spendiert, schreibt Google in einem Blog-Eintrag (engl.). Die neuen Features werden auf mobile Geräte und die PC-Version aufgeteilt.

Mobile: Covid-19-bezogene Reisehinweise abonnieren

Beispiel Berlin

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wer in der mobilen Suche Reiseinformationen wie Hotels, Flüge oder nach Ausflügen sucht, dem wird bereits jetzt in der Suche angezeigt, ob es für diese Region Covid-19-bezogene Reisehinweise oder -beschränkungen gibt.

Nun werden zusätzliche Details zu den Reiseeinschränkungen hinzugefügt. Beispielsweise sieht man jetzt, ob man bei der Ankunft in Quarantäne muss oder einen Nachweis für eine Impfung oder ein negatives Testergebnis mitbringen muss.

Ausserdem können Sie direkt unter der «Warnung zur Covid-19» per Schieberegler angeben, dass Sie eine E-Mail erhalten möchten, wenn sich diese Reisewarnung ändert. Dies funktioniert allerdings nur, wenn Sie mit dem Google-Konto angemeldet sind. Diese Aktualisierungen sind länderspezifisch.

PC: Ideen für Reiseziele

Wer schon geimpft ist, plant vielleicht bereits wieder seine Ferien. Doch wohin soll es gehen? Um dabei zu helfen, hat Google einige Aktualisierungen an Explore vorgenommen. Wer Google Flights nutzt, kennt die Karte Explore vielleicht bereits. Darauf werden die Flugpreise für verschiedene Reisezeile angezeigt für jene, die flexibel sind, was Ort und Zeitpunkt der Reise angeht.

Google Travel

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Neu gibt es in Google Travel eine eigene Registerkarte. Diese wurde zudem neu gestaltet, dass Nutzerinnen und Nutzer mehr als nur Flüge durchsuchen können. Zu sehen sind nun mehr Reiseziele auf der Karte – inklusive kleinerer Städte und Nationalparks. Ausserdem kann man nach Interessen wie Natur, Strand oder Skifahren filtern. Wird ein Reiseziel ausgewählt, zeigt Google allfällige Reiseempfehlungen oder -beschränkungen an.

PC: Pausen bei längeren Autofahrten planen

Bei längeren Autofahrten kann man sich nebst Tankstellen Rastplätze oder Hotels anzeigen lassen. Geben Sie einfach Ihre Auto-Reiseroute ein und tippen dann auf die Schaltfläche Hotels oder Rastplatz.

Rastplätze

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Falls Sie unterwegs spontan die Route ändern, können Sie Ihre Reise vom Smartphone aus aktualisieren. Wischen Sie hierzu während der Navigation nach oben, um neue Haltestellen (Pausen) auf dem Weg zu finden oder bereits geplante Haltestellen zu entfernen.

Hotels

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Kommentare

Navigation Google
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare