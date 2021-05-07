Update
Google Maps erhält neue Funktionen
Mit dem jüngsten Update erhält der Google-Kartendienst gleich drei neue Funktionen spendiert, schreibt Google in einem Blog-Eintrag (engl.). Die neuen Features werden auf mobile Geräte und die PC-Version aufgeteilt.
Mobile: Covid-19-bezogene Reisehinweise abonnieren
Wer in der mobilen Suche Reiseinformationen wie Hotels, Flüge oder nach Ausflügen sucht, dem wird bereits jetzt in der Suche angezeigt, ob es für diese Region Covid-19-bezogene Reisehinweise oder -beschränkungen gibt.
Nun werden zusätzliche Details zu den Reiseeinschränkungen hinzugefügt. Beispielsweise sieht man jetzt, ob man bei der Ankunft in Quarantäne muss oder einen Nachweis für eine Impfung oder ein negatives Testergebnis mitbringen muss.
Ausserdem können Sie direkt unter der «Warnung zur Covid-19» per Schieberegler angeben, dass Sie eine E-Mail erhalten möchten, wenn sich diese Reisewarnung ändert. Dies funktioniert allerdings nur, wenn Sie mit dem Google-Konto angemeldet sind. Diese Aktualisierungen sind länderspezifisch.
PC: Ideen für ReisezieleWer schon geimpft ist, plant vielleicht bereits wieder seine Ferien. Doch wohin soll es gehen? Um dabei zu helfen, hat Google einige Aktualisierungen an Explore vorgenommen. Wer Google Flights nutzt, kennt die Karte Explore vielleicht bereits. Darauf werden die Flugpreise für verschiedene Reisezeile angezeigt für jene, die flexibel sind, was Ort und Zeitpunkt der Reise angeht.
Neu gibt es in Google Travel eine eigene Registerkarte. Diese wurde zudem neu gestaltet, dass Nutzerinnen und Nutzer mehr als nur Flüge durchsuchen können. Zu sehen sind nun mehr Reiseziele auf der Karte – inklusive kleinerer Städte und Nationalparks. Ausserdem kann man nach Interessen wie Natur, Strand oder Skifahren filtern. Wird ein Reiseziel ausgewählt, zeigt Google allfällige Reiseempfehlungen oder -beschränkungen an.
PC: Pausen bei längeren Autofahrten planenBei längeren Autofahrten kann man sich nebst Tankstellen Rastplätze oder Hotels anzeigen lassen. Geben Sie einfach Ihre Auto-Reiseroute ein und tippen dann auf die Schaltfläche Hotels oder Rastplatz.
Falls Sie unterwegs spontan die Route ändern, können Sie Ihre Reise vom Smartphone aus aktualisieren. Wischen Sie hierzu während der Navigation nach oben, um neue Haltestellen (Pausen) auf dem Weg zu finden oder bereits geplante Haltestellen zu entfernen.
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