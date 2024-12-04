Gratis-PCtipp-Webinar mit Fotobuch-Experte CEWE

Dafür steht CEWE: Der Fotobuchanbieter ist mehrfacher, ausgezeichneter PCtipp-Testsieger. Fotobuchqualität, Gestaltungsmöglichkeiten und Service gehören zu den grossen Pluspunkten. Mit der Fotobuchsoftware (für Windows, Linux & Mac), der App (für Android und iOS) respektive dem online-Webeditor lassen sich auf vielfältige Art und Weise, und mit einfachen Schritt-für-Schritt-Assistenten edle Fotobücher erstellen. Zu den Spezialitäten des Fotobuchspezialisten gehören personalisierte Schuber (Umkarton für das Fotobuch) sowie hochwertige Veredelungsoptionen mit Gold-, Silbereffekten, Effektlack respektive Leder- und Leineneinbände.