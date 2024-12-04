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Gratis-PCtipp-Webinar mit Fotobuch-Experte CEWE
Dafür steht CEWE: Der Fotobuchanbieter ist mehrfacher, ausgezeichneter PCtipp-Testsieger. Fotobuchqualität, Gestaltungsmöglichkeiten und Service gehören zu den grossen Pluspunkten. Mit der Fotobuchsoftware (für Windows, Linux & Mac), der App (für Android und iOS) respektive dem online-Webeditor lassen sich auf vielfältige Art und Weise, und mit einfachen Schritt-für-Schritt-Assistenten edle Fotobücher erstellen. Zu den Spezialitäten des Fotobuchspezialisten gehören personalisierte Schuber (Umkarton für das Fotobuch) sowie hochwertige Veredelungsoptionen mit Gold-, Silbereffekten, Effektlack respektive Leder- und Leineneinbände.
Profitieren Sie von Expertenwissen aus erster Hand, und nehmen Sie am Webinar kostenlos teil! Verpassen Sie nicht die Top-Gelegenheit des Jahres, melden Sie sich hier an.
Darum geht es im Gratis-Webinar: Sie wollen ein CEWE-Fotobuch gestalten und wissen nicht wie? Dann ist dieser Workshop perfekt für Sie. Ob Einsteiger oder fortgeschrittener Gestalter. Erfahren Sie alles Wichtige zur Buchgestaltung von der Vorbereitung bis zur Bestellung. Unser CEWE-Experte, Andreas Scholz stellt Funktionen und Anwendungen vor und gibt praktische Tipps zum Nachmachen.
Wann: am Mittwoch, den 4. Dezember
Beginn: 15:30 Uhr bis 17.00 Uhr
Preis: kostenlos
Anmeldung hier unter: www.pctipp.ch/experte/cewe
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