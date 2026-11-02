ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
2. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Profi-Backup

Gratis-Software Ashampoo Backup Pro 26

Daten retten und wiederherstellen – ganz einfach! Jetzt die Gratis-Software Ashampoo Backup Pro 26 downloaden.
Ashampoo_Backup_26.jpg

Mit Ashampoo Backup Pro 26 verlieren Hardware-Fehler, Viren und Ransomware ihren Schrecken.

© Ashampoo

Mit Ashampoo Backup Pro 26 verlieren Hardware-Fehler, Viren und Ransomware ihren Schrecken. Es handelt sich um eine leicht zu bedienende, übersichtliche und mächtige Backup-Software. Das Programm bietet alle wichtigen Möglichkeiten, Dateien oder ganze Partitionen auf lokalen Speichermedien bzw. in der Cloud zu sichern. 

Hilft zuverlässig bei:

  • Malware-Befall (z. B. Ransomware)
  • Festplattenausfall
  • Versehentlich gelöschten Dateien
  • Fehlern des Betriebssystems
  • Problematischen Updates
  • Diebstahl des Geräts

Schliessen Sie einfach ein Speichermedium an und los geht es. Dazu arbeitet das Programm ressourcenschonend und doch leistungsstark im Hintergrund. Auch die Wiederherstellung nach einem Windows-Crash ist einfach. Selbst bei kompletten System­ausfällen bringt ein spezielles Notfallprogramm das Betriebssystem sicher zurück.

Entscheidende Sicherheitsstrategien des Backup-Programms wurden für den Business-Einsatz konzipiert und entsprechen den strengen Standards für professionelle Anwendungsbereiche. Die zuverlässige Backup-Engine, eine ständige Verifikation der gesicherten Daten und die hochwertige Verschlüsselung werden laut Ashampoo auch von den Administratoren grosser Firmen geschätzt.

Jetzt downloaden!

Sie können die Software Backup Pro 26 mittels Code BACKUP26GIFT unter ashampoo.com/loc/redeem herunterladen. 


Es klappt nicht? Der Help Desk von Ashampoo hilft Ihnen weiter oder schreiben Sie eine E‑Mail an support@ashampoo.com.

Kommentare

Downloads

Neueste Beiträge

radio-777219_1280_640.webp
News
SRG sendet Radioprogramme ab Mitte November wieder analog über UKW
Die SRG hat ihre früheren UKW-Frequenzen wieder beantragt und kehrt mit der analogen Verbreitung ihrer Sender zurück.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Nov 2026
Mehr erfahren
peoplefone logo.jpg
News
peoplefone mit neuem Hauptsitz in Zürich
Die peoplefone Gruppe setzt gemeinsam mit peoplefone Schweiz ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort. peoplefone bezieht diesen Montag ihren neuen Hauptsitz an der Hardturmstrasse 3 in Zürich.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Nov 2026
Mehr erfahren
eventfrog ki.png
News
Eventfrog führt KI-Assistenten für die Eventerfassung ein
Mit dem neuen KI-Assistenten Froggy können Veranstalter ihre Events per Text- oder Sprachnachricht erfassen. Die Anwendung übernimmt die Angaben automatisch in das Eingabeformular und fragt bei fehlenden Informationen nach.
2 Minuten
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
2. Nov 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
News
Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen
Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
alertswiss waldbrand.png
News
Sprachbarrieren überwinden
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
Hunderttausenden Menschen in der Schweiz fällt das Lesen schwer. Informationen, Warnungen und Alarmmeldungen müssen aber auch für sie verständlich sein. Deshalb bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Meldungen in der Alertswiss-App neu auch in Leichter Sprache an.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026

Kommentare