Gratis-Software Ashampoo Backup Pro 26

Mit Ashampoo Backup Pro 26 verlieren Hardware-Fehler, Viren und Ransomware ihren Schrecken. Es handelt sich um eine leicht zu bedienende, übersichtliche und mächtige Backup-Software. Das Programm bietet alle wichtigen Möglichkeiten, Dateien oder ganze Partitionen auf lokalen Speichermedien bzw. in der Cloud zu sichern.

Hilft zuverlässig bei:

Malware-Befall (z. B. Ransomware)

Festplattenausfall

Versehentlich gelöschten Dateien

Fehlern des Betriebssystems

Problematischen Updates

Diebstahl des Geräts

Schliessen Sie einfach ein Speichermedium an und los geht es. Dazu arbeitet das Programm ressourcenschonend und doch leistungsstark im Hintergrund. Auch die Wiederherstellung nach einem Windows-Crash ist einfach. Selbst bei kompletten System­ausfällen bringt ein spezielles Notfallprogramm das Betriebssystem sicher zurück.

Entscheidende Sicherheitsstrategien des Backup-Programms wurden für den Business-Einsatz konzipiert und entsprechen den strengen Standards für professionelle Anwendungsbereiche. Die zuverlässige Backup-Engine, eine ständige Verifikation der gesicherten Daten und die hochwertige Verschlüsselung werden laut Ashampoo auch von den Administratoren grosser Firmen geschätzt.