Profi-Backup
Gratis-Software Ashampoo Backup Pro 26
Mit Ashampoo Backup Pro 26 verlieren Hardware-Fehler, Viren und Ransomware ihren Schrecken. Es handelt sich um eine leicht zu bedienende, übersichtliche und mächtige Backup-Software. Das Programm bietet alle wichtigen Möglichkeiten, Dateien oder ganze Partitionen auf lokalen Speichermedien bzw. in der Cloud zu sichern.
Hilft zuverlässig bei:
- Malware-Befall (z. B. Ransomware)
- Festplattenausfall
- Versehentlich gelöschten Dateien
- Fehlern des Betriebssystems
- Problematischen Updates
- Diebstahl des Geräts
Schliessen Sie einfach ein Speichermedium an und los geht es. Dazu arbeitet das Programm ressourcenschonend und doch leistungsstark im Hintergrund. Auch die Wiederherstellung nach einem Windows-Crash ist einfach. Selbst bei kompletten Systemausfällen bringt ein spezielles Notfallprogramm das Betriebssystem sicher zurück.
Entscheidende Sicherheitsstrategien des Backup-Programms wurden für den Business-Einsatz konzipiert und entsprechen den strengen Standards für professionelle Anwendungsbereiche. Die zuverlässige Backup-Engine, eine ständige Verifikation der gesicherten Daten und die hochwertige Verschlüsselung werden laut Ashampoo auch von den Administratoren grosser Firmen geschätzt.
Jetzt downloaden!
Sie können die Software Backup Pro 26 mittels Code BACKUP26GIFT unter ashampoo.com/loc/redeem herunterladen.
Es klappt nicht? Der Help Desk von Ashampoo hilft Ihnen weiter oder schreiben Sie eine E‑Mail an support@ashampoo.com.
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