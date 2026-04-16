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Boris Boden
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Patrick Hediger
16. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Hama bringt die günstige Smartwatch Arion

Vom Zubehörspezialisten Hama kommt die neue Smartwatch Arion, die umfangreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen sowie eine GPS-Ortung mitbringt.
© Hama

Der Zubehörspezialist Hama bringt mit der Arion eine neue Smartwatch, die im Fachhandel ab sofort mit einem Kunststoffgehäuse in Gold und einem weissen Silikonarmband für 119 Euro angeboten wird.

Mit dem integriertem GPS – unterstützt durch die Systeme Glonass, Galileo und Beidou – soll sie selbst in Städten mit hohen Gebäuden zuverlässige Positionsdaten ohne Hilfe eines Smartphones erfassen. Das 1,32 Zoll grosse runde Amoled-Display soll auch bei Sonnenschein für klare Sicht sorgen. Über Bluetooth lässt sich direkt über die Uhr telefonieren, während Sprachbefehle an Siri oder Google Assistant die Organisation des Alltags erleichtern. 

Umfangreiche Fitness- und Gesundheitsfunktionen wie VO2max (Sauerstoffaufnahme), Herzratenvariabilität, SpO₂-Messung, Schlafanalyse, Stresslevel und über 110 Sportarten liefern eine Basis für gezieltes Training. Automatische Aktivitäts- und Pausenerkennung, Musiksteuerung, Benachrichtigungen und Laufkurse für Neulinge erweitern den Funktionsumfang.  Bis zu acht Tage Akkulaufzeit, 2,5 Stunden Ladezeit, IP68- und 3-ATM-Wasserschutz sowie die Möglichkeit, die App «Hama FIT Move» zu nutzen, sind weitere Features der Arion.

In der Schweiz hat Digitec die Uhr für 199.95 Franken im Angebot.

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