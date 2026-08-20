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Boris Boden
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Patrick Hediger
20. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Hama bringt eine Smartwatch für Kinder

Der Zubehörspzialist Hama erweitert sein Wearable-Portfolio um eine Smartwatch, die sich besonders für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren eignen soll. Die Ortungs- und Kommunikationsfunktionen sollen für mehr Sicherheit sorgen. 
Hama Kinder-Smartwatch
© Hama

Immer mehr Eltern wollen gewährleisten, dass ihre Kinder zum Beispiel auf dem Schulweg unterwegs sicher sind, ihnen für Ortung und Kommunikation aber gerade in jüngeren Jahren nicht gleich ein vollwertiges Smartphone geben. Eine Alternative ist eine Smartwatch, entsprechend nimmt der Zubehörspezialist Hama ein solches Produkt in sein Portfolio auf.

Die Uhr richtet sich an Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Der Fokus liegt auf der Kombination aus Sicherheit, Erreichbarkeit und kindgerechtem Design. Sie ist in Blau, Schwarz oder Violett ab sofort für 129 Euro verfügbar. In der Schweiz ist sie gegenwärtig noch nicht verfügbar.

Zu den zentralen Merkmalen der Hama Smartwatch «Kids» zählen etwa Video- und Sprachanrufe, sodass Eltern und Kinder jederzeit auch ohne ein Smartphone miteinander in Kontakt treten können. Für mehr Sicherheit sorgen die Live-Standortsuche per GPS, ein Sichere-Bereiche-Feature (automatische Benachrichtigung beim Verlassen definierter Zonen) sowie ein SOS-Knopf für echte Notfallsituationen. Damit der Alltag kein Problem darstellt, ist die Uhr nach IP67 wasserdicht. 

Der integrierte Schulmodus deaktiviert auf Wunsch störende Funktionen während des Unterrichts. Alle Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert. Die App «Hama Protect» funktioniert ohne Abo oder zusätzliche Kosten und rundet die Features der Kindersmartwatch ab. Für die Kommunkationsfunktionen ohne Bluetooth-Verbindung zum Smartphone müssen allerdings eine Nano-SIM und ein entsprechender Mobilfunktarif separat erworben werden.

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