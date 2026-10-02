Im Test – Jabra Evolve3 65 Flex

Die sehr kurze Kurzanleitung ist direkt auf der Verpackung aufgedruckt. Wer das Gerät per USB-Dongle verbindet, braucht aber nicht mehr: einfach Dongle im Notebook oder PC einstecken, Headset einschalten – schon steht die Verbindung. Beim Kauf sollte unbedingt auf die USB-Version des Dongles geachtet werden: Diesen gibt es als USB-C- oder USB-A-Variante.

Wer eine ausführlichere Anleitung benötigt, etwa um das Headset über eine normale Bluetooth-Verbindung zu koppeln, findet auf der Verpackung einen QR‑Code. Dieser führt zum digitalen Handbuch. Auch die Verbindung über Bluetooth ohne Dongle funktionierte im Test problemlos. Es sind sogar zwei gleichzeitige Verbindungen möglich.

Bequem, aber rutschig

Lob verdient das nachhaltige Konzept: Sowohl Akku als auch Ohrpolster des Evolve3 65 Flex lassen sich austauschen. Die Verarbeitung ist gut. Nichts wackelt oder knarzt. Da das Headset allerdings ganz aus Kunststoff besteht, wirkt es nicht sehr wertig. Dafür lässt es sich durch das leichte Gewicht den ganzen Arbeitstag lang bequem tragen. Der Sitz dürfte allerdings etwas fester sein. Bei heftigen Kopfbewegungen rutscht das Evolve3 65 Flex, da der Anpressdruck sehr sanft ist.

Was bei mir leider nicht funktionierte: Das Headset hat eine integrierte Trageerkennung, die beim Absetzen automatisch die Musikwiedergabe stoppen soll. Im Test spielten Songs aber auch nach dem Absetzen munter weiter.