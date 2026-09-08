Die neue Generation der Foldable-Smartphones

Moderne Falt-Smartphones haben sich von einer technischen Nische zu einer ausgereiften Geräteklasse entwickelt. Während frühe Generationen im zugeklappten Zustand ungewohnt schmal und lang gestreckt wirkten, verfolgen aktuelle Modelle einen wesentlich komfortableren Ansatz: Das Aussendisplay orientiert sich im Breitbildformat an den Proportionen eines klassischen Reisepasses. Das erleichtert die einhändige Bedienung sowie das Tippen im geschlossenen Zustand erheblich. Auch die Scharnierkonstruktionen wurden derart weiterentwickelt, dass die störende Falte im Innenbildschirm immer unscheinbarer wird. Doch wie unterscheiden sich die Geräte, worauf gilt es vor dem Kauf zu achten und welche Hersteller prägen den Markt?

Was sind die Vorteile gegenüber klassischen Smartphones?

Der grösste Vorteil liegt in der ausserordentlichen Flexibilität des variablen Bildschirms. Zusammengeklappt lässt sich das Gerät kompakt und komfortabel wie ein normales Smartphone in der Hosentasche transportieren. Aufgeklappt bietet das riesige Innendisplay hingegen die Arbeitsfläche eines kleinen Tablets, was das Betrachten von Dokumenten oder Multitasking mit zwei nebeneinander liegenden Apps enorm erleichtert. Auch beim Anschauen von Videos, beim mobilen Arbeiten mit Tabellen oder beim Bearbeiten von Fotos entsteht ein Mehrwert, den kein starres Smartphone bieten kann. Zudem erlauben die klappbaren Gehäuse neuartige Kamera-Winkel, bei denen das Gerät selbst als Stativ dient.

