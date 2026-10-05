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Patrick Hediger
5. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

JBL Pulse 6 für 299.95 Franken vorgestellt

Der neue JBL Pulse 6 soll JBL Legendary Sound mit einer individuell anpassbaren 360-Grad-Lichtshow verbinden und so Sound und Farbe in jeden Moment bringen.

JBL Pulse 6

© JBL

Mehr Sound für grosse Momente

Der JBL Pulse 6 liefert kraftvollen JBL Legendary Sound und setzt dabei auf AI Sound Boost. Die Technologie analysiert die Musik in Echtzeit und optimiert kontinuierlich die akustische Leistung für einen kraftvollen, besonders klaren Sound. Das weiterentwickelte Akustikdesign sorgt zusätzlich für einen natürlicheren und ausgewogeneren Sound mit noch tieferem Bass. So entsteht ein immersives 360-Grad-Sounderlebnis, das im ganzen Raum spürbar wird.

Licht, das den Puls höherschlagen lässt

Ob spontane Party, gemeinsamer Abend mit Freunden oder entspannte Stunden zu Hause: Die Lichtshow des JBL Pulse 6 lässt sich passend zur Stimmung gestalten. Dynamische, auf die Musik abgestimmte Effekte unterstreichen die Partystimmung, während sanftere Ambient-Modi für entspannte Momente sorgen.

Der neue beleuchtete Metallgriff wird dabei selbst Teil der Lichtshow und setzt mit eigenen Effekten zusätzliche Akzente. Gleichzeitig lässt sich der JBL Pulse 6 damit noch einfacher mitnehmen – vom Wohnzimmer auf den Balkon oder von der Party direkt zur Afterparty.

Sound und Licht im Zusammenspiel

Für noch mehr Sound und Licht lässt sich der JBL Pulse 6 über Auracast™ mit weiteren kompatiblen JBL Lautsprechern verbinden und das Sounderlebnis ganz einfach erweitern. Sound und Beleuchtung können zudem mit weiteren JBL Pulse 6-Lautsprechern sowie kompatiblen JBL PartyBox-Lautsprechern und JBL PartyLights synchronisiert werden. So entsteht ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Musik, Licht und Farben.

Preis und Verfügbarkeit    

   Der JBL Pulse 6 ist ab dem 6. Oktober 2026 auf JBL.com sowie bei ausgewählten Händlern für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,99 EUR bzw. 299,95 CHF erhältlich. 

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