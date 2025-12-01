Heute noch Apple Shopping Event nutzen

Das Apple Shopping Event läuft noch bis heute. Wer ein "qualifiziertes" Produkt bei Apple kauft, erhält eine Apple Gift Card für zukünftige Einkaufe zum Produkt dazu. Der Wert der Gift Card kann bis zu 200 Franken betragen, doch diese Summe gibt es nur für Käufe im höheren Preissegment. Bei den AirPods 4 gibt es zum Beispiel eine Gift Card im Wert von 20 Franken. Die vollen 200 Franken erhält man nur beim Kauf eines MacBook Pro. Die ganze Liste ist hier zu sehen: https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event/terms-conditions

Apple TV Angebot