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Patrick Hediger
1. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Cyber Monday

Heute noch Apple Shopping Event nutzen

Wer den Black Friday nicht genutzt hat, kann heute bei Apple noch zum Cyber Monday zuschlagen und bei einigen Produkten sparen. Dazu kann Apple TV billiger abonniert werden.
© (Quelle: Apple)

Das Apple Shopping Event läuft noch bis heute. Wer ein "qualifiziertes" Produkt bei Apple kauft, erhält eine Apple Gift Card für zukünftige Einkaufe zum Produkt dazu. Der Wert der Gift Card kann bis zu 200 Franken betragen, doch diese Summe gibt es nur für Käufe im höheren Preissegment. Bei den AirPods 4 gibt es zum Beispiel eine Gift Card im Wert von 20 Franken. Die vollen 200 Franken erhält man nur beim Kauf eines MacBook Pro. Die ganze Liste ist hier zu sehen: https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event/terms-conditions

Apple TV Angebot

© Quelle: Apple

Aktuell gibt es auch bei Apple TV ein Sparangebot. Zunächst kann eine Woche kostenlos getestet werden, danach zahlt man für die ersten 6 Monat bloss 4.90 Franken pro Monat bevor der Preis dann auf monatlich 10.90 Franken steigt.

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