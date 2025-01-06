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Boris Boden
6. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphone

Das HMD Arc kommt schon für 99 Euro

Mit dem Arc hat HMD sein neues Einstigermodell angekündigt, das es ab sofort in zwei Speichervarianten für 99 und 119 Euro gibt.
© (Quelle: HMD)

Smartphones in der 100-Euro-Klasse sind selten geworden, HMD Global war hier mit seiner Marke Nokia gut vertreten und setzt die Tradition mit dem neuen Arc und dem eigenen Namen HMD jetzt fort. Es ist ab sofort für 99 Euro mit 2 GB Arbeitsspeicher und für 119 Euro mit 4 GB in Violett und Schwarz erhältlich.

Für den Preis erhält man ein 6,5-Zoll-Display mit 1.280 x 576 Bildpunkten, 64 GB Datenspeicher, eine rückwärtige 13-Megapixel-Kamera, eine Selfiecam mit 5 Megapixel, einen seitlichen Fingerandrucksensor und einen üppig dimensionierten 5.000-mAh-Akku. Als Betriebssystem ist Android 14 Go aufgespielt, HMD verspricht zwei Jahre Sicherheitsupdates.

Besonderen Wert hat der Hersteller auf eine einfache Reparierbarkeit gelegt, etwa indem für einen Displaytausch durch den Anwender Kits von iFixit bestellt werden können.

Wann und zu welchem Preis das Gerät in die Schweiz kommt, ist bisher nicht bekannt. Auf der Schweizer Site von HMD ist es bereits zu finden.

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