HMD bringt Smartphone für Jugendliche

Es gab bisher immer wieder Versuche, Smartphones speziell für Kinder und Jugendliche auf den Markt zu bringen. Jetzt unternimmt HMD mit dem Fusion X1 einen neuen Anlauf und kooperiert damit mit Xplora, einem norwegischen Unternehmen, das bereits erfolgreich Smartwatches für Kids anbietet.

Das Gerät ermöglicht es Eltern, den Zugang zu Apps und dem Internet individuell anzupassen, die Social-Media-Nutzung zu begrenzen und Bildschirmzeiten zu kontrollieren. Dazu kommen Funktionen wie Standortverfolgung mit sicheren Zonen, ein Notruf, eine Warnung bei niedrigem Akkustand und eine Fernsteuerung über die Xplora-App.

Design und Ausstattung sollen die Ansprüche der Zielgruppe erfüllen. So gibt es eine rückwärtige 108-Megapixel-Kamera, eine 50-Megapixel-Selfiecam, ein 6,6-Zoll-Display, einen Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor, und einen 5.000-mAh-Akku. Das Gehäuse ist gemäss IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Eine Besonderheit ist das modulare Design der Fusion-Serie des Herstellers: Durch austauschbare „Outfits“ lässt sich das Smartphone anpassen – etwa mit einer Gaming-Erweiterung, einem integrierten Ringlicht für bessere Selfies oder einem Zusatzakku.

Den Preis und das konkrete Erscheinungsdatum nannte der Hersteller noch nicht. Es ist auch unklar, ob und wie lange die Nutzung der Xplora-App kostenfrei sein wird.