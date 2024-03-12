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Patrick Hediger
12. Mär 2024
Lesedauer 3 Min.

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Hostpoint bleibt 2023 weiterhin auf Wachstumskurs

Im Jahr 2023 gelang es Hostpoint, den Wachstumskurs der letzten Jahre fortzusetzen. Erstmals konnte ein Umsatz von mehr als 30 Millionen Franken erzielt werden.
© (Quelle: Zeljko Gataric Imhoff & Hostpoint AG)

In einem Marktumfeld, welches sich aufgrund verschiedener Einflussfaktoren aktuell im Wandel befindet, erzielte Hostpoint auch im Jahr 2023 ein gemäss eigenen Angaben sehr gutes Jahresergebnis. Mit einem Wachstum von 8,5 Prozent und einem Jahresumsatz von CHF 32 Millionen Franken gelang es dem grössten Schweizer Webhosting-Provider erneut, signifikante Marktanteile dazuzugewinnen und in allen Geschäftsbereichen zu wachsen.

Nachdem Hostpoint im Vorjahr erstmals mehr als eine Million verwaltete Domainnamen verzeichnen konnte, legte dieser Geschäftsbereich auch im Jahr 2023 nochmals deutlich zu. Mit mehr als 11 Prozent Wachstum verwaltet der führende Domainregistrar der Schweiz heute mehr als 1,1 Millionen Domains. Auch in anderen Geschäftsbereichen wie Webhosting, Managed Server oder E-Mail-Hosting befindet sich Hostpoint auf einem stabilen Wachstumskurs.

Erfolgreiche Lancierung eines neuen E-Mail-Angebots

Insbesondere der Bereich E-Mail nahm im vergangenen Jahr mit der Lancierung von «E-Mail & Cloud Office» im Januar 2023 einen besonders grossen Stellenwert ein. Mit der Einführung des vom Webhosting vollständig entkoppelten und umfassenden E-Mail-Angebotes inklusive diverser Office- und Teamfunktionen konnte Hostpoint im Bereich E-Mail nochmals ganz neue Kundengruppen erschliessen. Bei dieser Lösung für digitale Zusammenarbeit schätzen die Kunden neben dem Datenstandort Schweiz auch den 7-Tage-Support von Hostpoint. Durch diese Kombination von Sicherheit und Kundenorientierung hebt sich Hostpoint mit  E-Mail & Cloud Office von der internationalen Konkurrenz ab.

Gezielte Verstärkungen im personellen Bereich

Um für künftige Produktentwicklungen und die tägliche Kundenbetreuung bestmöglich gerüstet zu sein, ist es für Hostpoint wichtig, auch auf personeller Ebene in allen relevanten Bereichen organisch zu wachsen. So konnten im letzten Jahr die Teams Customer Care, Software Development sowie System Engineering & Operations gezielt verstärkt sowie einige bereichsübergreifende Schlüsselstellen neu geschaffen werden.

Per Ende 2023 zählte Hostpoint insgesamt 97 Beschäftigte, was einem Wachstum von fast 8 Prozent zum Vorjahr entspricht. Seit dem Jahreswechsel sind weitere Mitarbeitende dazugestossen, womit Hostpoint heute erstmals mehr als 100 Personen beschäftigt. Allein in den letzten zwei Jahren wuchs die Anzahl der Mitarbeitenden um mehr als 30 Prozent.

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