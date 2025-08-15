HTC stellt AI-Brille Vive Eagle vor

Eine zentrale Funktion ist die Übersetzung in 13 Sprachen. Inhalte, die mit der Kamera aufgenommen werden, lassen sich in Echtzeit ins Gesprochene übertragen, und das ohne separate App oder Smartphone-Verbindung. Die Brille ist mit Zeiss-Sonnenbrillengläsern ausgestattet, der Akku ermöglicht laut Hersteller bis zu 4,5 Stunden Musikwiedergabe. Geladen wird magnetisch; zehn Minuten Ladezeit sollen für rund die Hälfte der Akkukapazität reichen.

HTC positioniert die Vive Eagle im Marktsegment smarter Brillen, in dem sich auch Meta mit den Ray-Ban Meta Glasses, Xiaomi mit AI-fähigen AR-Brillen oder kleinere Anbieter wie Brilliant Labs bewegen. Im Vergleich zu vielen Modellen kombiniert HTC mehrere Funktionen – Kamera, Übersetzung, Musik und Sprachassistenz – in einem Alltagsdesign und legt besonderen Wert auf lokale Datenverarbeitung.

Für den deutschen und Schweizer Fachhandel ist das Produkt derzeit nur eingeschränkt relevant. Der Verkaufsstart erfolgt zunächst ausschliesslich in Taiwan in Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter Taiwan Mobile und der Optikkette 2020EYEhaus. Ohne Ankündigung eines europäischen Vertriebs oder konkreter Vermarktungspartner bleibt der unmittelbare Absatz über den hiesigen Handel aus. Mittel- bis langfristig könnte das Modell jedoch als Beispiel für die wachsende Integration von AI-Funktionen in Wearables dienen – ein Trend, der für Anbieter von Connected Devices und Lifestyle-Elektronik auch hierzulande interessant werden dürfte.