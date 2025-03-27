Huawei-Foldable im ungewöhnlichen Format

Bisher gab es zwei Typen von Smartphones mit Falt-Display: die grossen Modelle wie die Galaxy Z Fold-Serie von Samsung und die kompakten Geräte wie die Flip-Serie. Huawei bringt dem jetzt in China vorgestellten Pura X eine Alternative dazwischen ins Spiel: Das innere Display ist mit 6,3 Zoll nicht allzu gross, wirkt aber durch das breite 16:10 Format trotzdem üppig und bietet sich zur Nutzung im Querformat an. Das Aussendisplay auf der Klappe misst 3,5 Zoll.

Weitere Features sind 12 GB RAM, 256 oder 512 GB Datenspeicher und eine Dreifachkamera auf der oberen Klappe mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einem Ultraweitwinkel und einem 3,5-fachen optischem Zoom. Der 4.720 mAh-Akku kann mit 66 Watt per Kabel oder 40 Watt drahtlos geladen werden. Zum Prozessor macht der Hersteller keine Angaben.

Noch hat sich Huawei nicht geäussert, ob das Smartphone auch nach Europa kommen wird. Wie bei den anderen Modellen gibt es dann keine Google-Dienste auf dem Betriebssystem HarmonyOS und kein 5G. In China kostet der Falter umgerechnet ab 950 Euro.