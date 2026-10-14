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Roland Bernhard
14. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Huawei MatePad Pro 12 startet in Europa

Mit einem entspiegelten OLED-Display, KI-Funktionen und einer Bauhöhe von nur 4,7 Millimetern bringt Huawei ein neues Premium-Tablet auf den deutschen Markt. Die Preise beginnen bei 1.099 Euro, eine Tastatur ist optional erhältlich.
Huawei MatePad Pro 12

Das neue Huawei MatePad Pro 12 soll mit entspiegeltem OLED-Display und optionaler Tastatur auch unterwegs produktives Arbeiten ermöglichen

 
© Huawei

Ab dem 13. Oktober ist das Huawei MatePad Pro 12 in Deutschland erhältlich. Das zwölf Zoll grosse Tablet richtet sich insbesondere an Nutzer, die ein mobiles Gerät zum Arbeiten, Schreiben und Zeichnen suchen. Gegenüber dem Vorgänger hat Huawei unter anderem die Displayoberfläche überarbeitet und die Software um zusätzliche Funktionen ergänzt. Der Verkaufsstart in der Schweiz ist noch nicht bekannt.

Das OLED-PaperMatte-Display soll laut Hersteller bis zu 30 Prozent weniger Reflexionen aufweisen als die vorherige Generation. Damit sollen Bildschirminhalte auch bei stärkerem Umgebungslicht besser lesbar bleiben. Das Gehäuse ist 4,7 Millimeter dünn und wiegt nach Herstellerangaben 454 Gramm.

KI-Funktionen für Notizen und Zeichnungen

Für die Bedienung bietet Huawei den separat erhältlichen M-Pencil Pro sowie das Glide Keyboard an. In der Notizen-App Huawei Notes lassen sich handschriftliche Aufzeichnungen mithilfe einer KI-Funktion nachbearbeiten, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Die Zeichen-App GoPaint wurde ebenfalls erweitert. Sie kann Farben aus aufgenommenen Motiven übernehmen und aus mehreren Bildebenen einfache Animationen erzeugen.

Für den Austausch von Dateien mit kompatiblen Apple-Geräten steht die Anwendung Petal Interconnect zur Verfügung. Darüber lassen sich unter anderem Fotos, Videos und Dokumente übertragen. Die Funktion setzt entsprechende Softwareversionen und die Installation der App auf den beteiligten Geräten voraus.

Keine regulären Google-Dienste

Bei Huawei-Tablets steht der reguläre Google Play Store nicht zur Verfügung. Auch Google-Anwendungen sind nicht ab Werk installiert. Einige Apps lassen sich über alternative Bezugsquellen oder zusätzliche Lösungen nutzen, allerdings nicht immer mit dem gleichen Funktionsumfang wie auf klassischen Android-Tablets.

Für Nutzer, die auf bestimmte Google-Anwendungen oder andere nicht in Huaweis AppGallery verfügbare Apps angewiesen sind, bleibt dies ein wichtiger Punkt bei der Kaufentscheidung.

Preise ab 1.099 Euro

Huawei bietet das MatePad Pro 12 in den Farben Blau und Grau an. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.099 Euro ohne Tastatur, die Variante mit Glide Keyboard kostet 1.299 Euro. Erhältlich ist das Tablet seit dem 13. Oktober im Huawei-Onlineshop sowie im Huawei-Flagship-Store in Berlin. Angaben zur Verfügbarkeit im übrigen stationären Fachhandel macht das Unternehmen in seiner Ankündigung nicht.

Zum Verkaufsstart gewährt Huawei in seinem Onlineshop bis zum 17. November einen Rabatt von 100 Euro und legt einen M-Pencil Pro kostenlos bei.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 13,7 Stunden bei lokaler Videowiedergabe an. Ausserdem kann das Tablet andere Geräte per Kabel mit bis zu 40 Watt laden. Die tatsächliche Laufzeit dürfte je nach Nutzung und Einstellungen variieren.

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