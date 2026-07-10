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Patrick Hediger
10. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

ICT-Fachmesse CONNECT von Brack.Alltron erscheint in neuem Gewand

Unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» möchte die Handelsgruppe Brack.Alltron die ICT-Themen von morgen präsentieren. 

 «Unboxing Tomorrow» -ICT-Fachmesse von Brack-Alltron

© Brack.Alltron 

Am 26. und 27. August 2026 gastiert die ICT-Fachmesse CONNECT erneut in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon. Die beiden B2B-Marken von Brack.Alltron – Alltron und Brack Business – laden Fachhandelspartner, Geschäftskunden sowie ICT-Interessierte aus der ganzen Schweiz zum Branchentreff ein. Unter dem diesjährigen Motto «Unboxing Tomorrow» stehen zukunftsweisende Technologien, praxisnahe Lösungen und der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Mehr als 80 Aussteller und Partner präsentieren Innovationen aus den Bereichen KI, Security, Cloud, Infrastruktur, Modern Workplace und mehr.

«Mit der CONNECT schaffen wir einen Ort, an dem die ICT-Community Wissen teilt, neue Perspektiven gewinnt und gemeinsam die Zukunft gestaltet. Das Motto ‹Unboxing Tomorrow› bringt diesen Anspruch auf den Punkt», sagt Andrej Golob, Chief Sales Officer bei Brack.Alltron. Die CONNECT ist einer der wichtigsten Branchenevents in der Schweiz und die grösste ICT-Messe der Deutschschweiz. Als Presenting Partner begleiten HP, Huawei, Lenovo, Microsoft, Samsung und Schneider Electric die Veranstaltung.

Umfangreiches Session-Programm

Über 40 Sessions, Fachvorträge und Keynotes vermitteln aktuelles Know-how und konkrete Impulse für den Geschäftsalltag. Zu den Highlights gehören die Keynotes von Benjamin Bargetzi zu Künstlicher Intelligenz und Zukunftstechnologien, von Fredy Hasenmaile zu wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von Tanja Herrmann zu KI im B2B-Marketing und digitaler Sichtbarkeit. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Praxisvorträge von Herstellern und Branchenexperten. Zudem werden an der Messe unter anderem auch Themen wie Fachkräftemangel und moderne Arbeitswelten adressiert, um das Programm abzurunden.

Networking und Austausch

Neben dem Messebetrieb mit über 80 Herstellern bietet die CONNECT vielfältige Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. An beiden Veranstaltungstagen treffen sich Hersteller, Fachhandelspartner, Geschäftskunden und ICT-Profis zum Networking. Nach Messeschluss laden exklusive Abendveranstaltungen zum weiteren Austausch in entspannter Atmosphäre ein. Brack.Alltron erwartet auch in diesem Jahr wieder ein hohes Interesse mit mehr als 1500 Besucher:innen. Der Eintritt ist kostenlos.

Auf einen Blick

Mittwoch, 26. August 2026, 13.00–18.00 Uhr, anschliessend Networking-Dinner

Donnerstag, 27. August 2026, 09.00–17.00 Uhr, anschliessend Networking-Dinner

Veranstaltungsort: Halle 550, Birchstrasse 150, 8050 Zürich-Oerlikon

Tickets und alle weiteren Informationen: https://brackalltron.ch/connect

Siehe auch: Brack.Alltron 2025 wieder gewachsen 

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