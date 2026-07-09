9. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 27
In der Kalenderwoche 27 vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026 standen die Artikel «Achtung, Roaming-Kostenfalle!» und «Sicher vor Betrug im Internet» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 27 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Mähroboter Segway Navimow i210 LiDAR Pro im PCtipp-Test
Rang 4
Schweizweite Panne bei den Geräten zur Sirenenfernsteuerung
Rang 5
E-Mail «Neue Sprachnachricht» ist Phishing
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