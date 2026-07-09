Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 27

Frequenzpolitik

APWPT warnt vor Wegfall des 600-MHz-Bands für Kreativ- und Eventsektor

Die Association of Professional Wireless Production Technologies (APWPT) kritisiert Pläne der Telekommunikationsbranche, das 600-MHz-Frequenzband künftig nicht mehr der Kultur-, sondern der Mobilfunknutzung zuzuweisen. Laut einer Analyse des Verbands würde eine solche Umverteilung den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand in der EU per saldo um mehrere Milliarden Euro pro Jahr verringern.