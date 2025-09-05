Die IFA 2025 in Berlin: volle Breitseite für die Unterhaltung

Die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin, eine weltweit führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, öffnet vom 5. bis zum 9. September ihre Tore. Traditionell zieht die IFA dazu Fachbesucher, Händler und natürlich vor allem Endverbraucher an, die sich hier einen detaillierten Überblick verschaffen können, was die nahe Zukunft der digitalen Welt bringt. Damit ist die Leitmesse Produktshow, Unterhaltungs- und Präsentationsplattform für neue Produkte, Barometer für die Trends. Gezeigt wird dazu die gesamte Bandbreite der Unterhaltungselektronik und der vernetzten Haushalte.

In den Messehallen präsentieren Unternehmen aus der ganzen Welt Entwicklungen in Bereichen wie Fernseher, Audio, Smart Home, Computer, Smartphones, Nachhaltigkeit und Wearables. Wichtig: Zentrales Merkmal der IFA ist und bleibt die Aufteilung in verschiedene Produktwelten, die es den Besuchern ermöglichen, sich gezielt über bestimmte Themen zu informieren. Mehr dazu in der grossen PCtipp-Bildergalerie. Hier direkt im Anschluss.