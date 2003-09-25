Intel: Geschwindigkeitsschub für Celeron

Intel beschleunigt die Taktfrequenz seines Celeron-Prozessors weiter. Die bislang schnellste Variante des günstigen Prozessors schaffte es auf 2,6 GHz. Die neuste Version des Celerons kommt auf 2,7 GHz und verfügt über einen System-Bus [1] von 400 MHz. Der Grosshandelspreis liegt gemäss Intel bei einem Stückpreis von 103 US-Dollar.