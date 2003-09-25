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Sascha Zäch
25. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.

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Intel: Geschwindigkeitsschub für Celeron

Der Chip-Hersteller hat eine neue Version seines günstigen Celeron-Prozessors veröffentlicht. Sie wartet mit einer Taktfrequenz von 2,7 GHz auf.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Intel beschleunigt die Taktfrequenz seines Celeron-Prozessors weiter. Die bislang schnellste Variante des günstigen Prozessors schaffte es auf 2,6 GHz. Die neuste Version des Celerons kommt auf 2,7 GHz und verfügt über einen System-Bus [1] von 400 MHz. Der Grosshandelspreis liegt gemäss Intel bei einem Stückpreis von 103 US-Dollar.

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