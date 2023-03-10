Flyer-Check
Interdiscount-Flyer: die grosse Wochenknaller-Show
Tipp in eigener Sache: Wollen Sie keine Tests mehr verpassen und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann können Sie für einen Preis von 28 Franken unser PCtipp-Heft per Digital-Abo erwerben. Die Gültigkeit des preisgünstigsten Abos beträgt ein halbes Jahr! Hier gleich direkt drunter gehts weiter mit unserer Bildergalerie, die die Highlights des «Wochenknaller»-Flyers von Interdiscount zeigt. Auf den Folgeseiten beurteilen wir die einzelnen Angebote etwas ausführlicher.
Flyer-Check 1: Wochenknaller Fernseher Samsung QE65S95B
Was: Smart-TV Samsung QE65S95B
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Preis: Fr. 1699.90
Interdiscount bietet den 65 Zoll (Bilddiagonale: 163 cm) grossen Smart-TV mit QD-OLED-Technologie, 4K-Auflösung und «Tizen»-Betriebssystem an. QD-OLED steht für lebendige Bilder mit hoher Helligkeit und Detailreichtum. Für knapp 1700 Franken wechselt das Modell seinen Besitzer.
Die Ausstattung:
- Bilddiagonale: 65" (163 cm), QD-OLED
- Auflösung: 3840 × 2160 Pixel
- Funktionen: Dolby Atmos mit OTS, HDR10+, 100 Hz, Tizen
- Twin-Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Anschlüsse: 4 × HDMI 2.1 (4K@120 Hz), 2× USB 2.0, WLAN, LAN
- Masse: 144 × 89 × 29 cm (B × H × T, mit Fuss)
- Garantie: 2 Jahre Bring In
PCtipp meint
Genaugenommen hat Samsungs Smart-TV QE65S95B sogenannte QD-OLEDs (QD = Quantum Dot) intus. Der kleine, aber feine Unterschied zu «gewöhnlichen» OLED: Bei der QD-Variante sind die drei RGB-Pixel (Rot, Grün und Blau) in einer Dreiecksform angeordnet. Damit sollen «hohe Helligkeitswerte, lebensnahe Farben und tiefe Kontraste mit feinen Details» möglich sein. Das daraus resultierende Bild, anders kann man es nicht sagen, ist schlicht und einfach spitze. Samsung legt mit dem TV nochmals eine Schippe bei den Schwarzwerten, beim Kontrastverhalten wie auch beim Farbverlauf drauf. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Die Bedienung von Tizen geht flott von der Hand. Ruckler, Hänger oder Warteschleifen sind dem 65-Zoll-Modell fremd. Für den Sound zeichnet das Feature «OTS»: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt so viel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Der nötige «Wumms» wird mit sechs integrierten Lautsprechern (2.2.2-Kanal-System) erzeugt, die summa summarum eine RMS-Leistung von 60 Watt abliefern. Zur Ausstattung: Samsung bringt 4 HDMI-Ports sowie zwei USB-Ports unter. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, da der Hersteller seine HDMI-Schnittstellen für 120-Hz-Gaming aufpoliert. Hier gehts zum Test der 55 Zoll-Variante.
Fazit
Aufgrund des raffinierten Designs, der Bildqualität und OTS-Sounds überzeugt der Samsung QE65S95B von innen wie aussen. Ein echter Interdiscount-Aufsteller, der zum Zeitpunkt unserer Recherchen nicht unterboten werden konnte.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: 3-in-1-Luftreiniger Dyson HP09 Purifier Hot + Cool für Fr. 779.90
Express-Check 2: 3-in-1-Luftreiniger Dyson HP09 Purifier Hot + Cool
Express-Checks: Auf dieser Seite präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote des aktuellen Interdiscount-Flyers. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einzuordnen. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich ein genaueres Bild des Angebots machen zu können. Die Angebote sind wie folgt erhältlich:
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: 3-in-1-Luftreiniger Dyson HP09 Purifier Hot + Cool für Fr. 779.90. Hersteller Dyson lanciert mit dem Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde nicht nur einen Luftreiniger, sondern auch Ventilator und Heizlüfter. Er entfernt Schadstoffe aus der Luft. Selbst Formaldehyd wird aufgelöst. Dazu verfügt das Gerät über spezielle Sensoren zum Erkennen von mikroskopisch kleinen Partikeln, die 500-mal kleiner als 0,1 Mikron sind. Weitere Besonderheit des Luftwäschers: Er besitzt ein versiegeltes 360-Grad-Filtrationssystem. Kombiniert wird ein Aktivkohlefilter zum Entfernen von Gasen und Gerüchen mit dem im Gerät integrierten, versiegelten HEPA-13-Filter. So lassen sich nach Herstellerangabe 99,95 Prozent der ultrafeinen Partikel entfernen. Die integrierte Air-Multiplier-Technologie sorgt für einen gleichmässigen Luftstrom von bis zu 390 Liter Luft pro Sekunde, und soll so die Zirkulation der gereinigten Luft im gesamten Raum gewährleisten. Damit es im Winter warm, im Sommer kühl im Raum bleibt (deckt maximal 81 Quadratmeter ab), verfügt das Gerät über eine weitflächige Luftverteilung (Drehwinkel maximal 350° Grad), um den gesamten Raum gleichmässig zu erwärmen. Wird der Purifier im Cool-Modus betrieben, sorgt der Ventilator wiederum für einen kräftigen Kältestrom respektive Erfrischung. Auf der Anzeige (LCD) lassen sich jederzeit Echtzeitinformationen ablesen. Zum Gerät bietet der Hersteller die MyDyson-App an. Damit können Nutzer Live-Statusmeldungen des Gerätes abrufen und selbiges auch steuern.
Kurzfazit: Der rassige Luftreiniger Dyson Purifier Hot + Cool Formaldehyde macht nicht nur mit Schadstoffen in der Luft kurzen Prozess. Er kühlt und wärmt auch zuverlässig. Der Preis von Interdiscount haut uns allerdings nicht aus den Socken. Wer da oder dort schaut, findet das Gerät genauso günstig.
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Express-Check 3 : Wochenknaller MacBook Air
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: MacBook Air (2022, M2) für Fr. 1149.-. Zugegeben, der Preis von 1149 Franken für ein MacBook Air hat durchaus seinen Reiz. Für das Geld bekommen Anwender ein flaches und schlankes MacBook im 13.6-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2560 × 1664 Bildpunkten. Das fürs Homeoffice und den Business-Einsatz konzipierte Modell ist mit Apples CPU-Eigenentwicklung, dem M2-Chip (Achtkern-CPU + Achtkern-GPU) ausgestattet. Etwas kümmerlich ist der 256 GB kleine SSD-Speicher, dem nochmals ein 8 GB grosser Arbeitsspeicher zur Seite steht. Das 1,2 kg leichte Gerät besitzt zwei Thunderbolt-3-Ports, einen Fingerabdruckscanner, Tastaturbeleuchtung und ist mit Wi-Fi 6 sowie Bluetooth in Version 5 ausgerüstet. Laut Angabe spezifiziert Apple das Gerät mit dem Liquid-Retina-Bildschirm (IPS-Technologie, hohe Pixeldichte) auf eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, was einem Praxiswert von ca. 12 Stunden entspricht. Damit lässt sich das MacBook Air locker einen ganzen Arbeitstag autark benutzen.
Kurzfazit: Abgesehen vom mickrigen Speicher geht das Interdiscount-Angebot in Ordnung. Kein anderer Anbieter war zum Zeitpunkt unserer Recherchen günstiger.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G für Fr. 489.-
Express-Check 4: Wochenknaller Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Wochenknaller Smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G für Fr. 489.-. Für diesen «Wochenknallerpreis» gibts das 6,4 Zoll grosse Mittelklasse-Handy, das Galaxy S21 FE 5G von Interdiscount. Das verbaute «Dynamic AMOLED»-Display mit einer Wiederholrate von 120 Hz löst mit 2340 × 1080 Bildpunkten auf, der verbaute Snapdragon-888-Prozessor (Hersteller Qualcomm) taktet je nach Bedarf mit 2.84 GHz, 2.4 GHz respektive 1.8 GHz und bietet dem 5G-Handy eine sehr solide Gesamtleistung. Nebst dem verbauten Arbeitsspeicher von 6 GB können Anwender auf insgesamt 128 GB an Nutzspeicher zurückgreifen. Ein microSD-Slot zum Speicherausbau ist nicht vorhanden. Auch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer fehlt. Das verbaute Triple-Kamerasystem kommt mit dreifachem optischem Zoom und optischem Bildstabilisator. Das System selbst besteht aus einer Ultraweitwinkel-, Haupt- und Telekamera. Mit dem verbauten 4500-mAh-Akku sollte das Handy knapp 1,5 Tage durchhalten. Sehr anwenderfreundlich sind die Update-Garantien: Samsung liefert für das Handy vier Android-System-Updates, fünf Jahre gibts sogar auf Sicherheitspatches.
Kurzfazit: Samsungs Galaxy S21 FE 5G ist ein ordentliches Mittelklassemodell. Der Interdiscount-Preis von 489 Franken für das Android-12-Handy ist zu hoch. Unser Daumen bleibt unten.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Bluetooth-Speaker JBL Bluetooth-Speaker Xtreme 3 Black für Fr. 254.90
Express-Check 5: Bluetooth-Speaker JBL Bluetooth-Speaker Xtreme 3 Black
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Bluetooth-Speaker JBL Bluetooth-Speaker Xtreme 3 Black für Fr. 254.90. Der JBL Xtreme 3 eignet sich für Partymusik. Er ist mit insgesamt vier Lautsprechern ausgestattet (je zwei Tief- und Hochtöner). Die RMS-Leistung beträgt 50 Watt, seine Wiedergabezeit bis zu 15 Stunden. Top! Er hat ein warmes Klangprofil mit einem neutralen Mitteltonbereich, sodass Stimmen ziemlich klar und präzise sind. Zudem gibt es in der Begleit-App einen grafischen Equalizer, mit dem Sie das Klangprofil nach Ihren Wünschen anpassen können – laut ist er sowieso. Alles in allem kann man sagen: starke Klangqualität und ein robustes Design. Der auf die IP67-Norm spezifizierte JBL-Lautsprecher ist wasserdicht und widersteht Schmutz und Staub, sodass er auch im Freien verwendet werden kann. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören das Aufladen per Smartphone und PartyBoost zum Koppeln zweier Lautsprecher.
Kurzfazit: Der JBL Xtreme 3 ist ein vielseitiger, kabelloser Lautsprecher, der sich zu Hause genauso wohlfühlt wie auf einer Party – auch draussen. Er wird aber da und dort zu einem besseren Preis verkauft.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Repeater AVM Fritz !Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh für Fr.69.60
Express-Check 6: Repeater AVM Fritz!Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh
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Express-Check: Repeater AVM Fritz!Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh für Fr. 69.60. Ist die Reichweite eines kabellosen Netzwerks im Haus zu gering, bietet sich AVMs Fritz!Repeater 1200 AX (max. 3000 Mbit/s) als Reichweiten-Verlängerung an. Das WiFi-6-Gerät mit Dualband- und Mesh-Funktionalität selbst besteht aus einem Connect-Button und Gigabit-LAN-Port. Eine verschlüsselte Verbindung wird per Knopfdruck aufgebaut. Die LEDs zeigen den Netzwerkstatus sowie auch die aktuelle Verbindungsqualität an. Die Installation ist simpel: Zuerst wird die «Netzwerkbrücke» an eine freie Steckdose gesteckt und der Gigabit-LAN-Port per Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit einem Computer verbunden. Danach wird das Konfigurationsmenü des Repeaters (im Webbrowser in der Adresszeile «fritz.repeater» eingeben) aufgerufen und den Anweisungen des Assistenten gefolgt, womit das Gerät in das vorhandene Netzwerk eingebunden wird. Fertig.
Kurzfazit: AVMs Fritz!Repeater 1200 AX WiFi 6 Mesh ist ein einfach zu installierendes Gerät, um die Reichweite im kabellosen Netzwerk zu vergrössern. Schön ist auch die 5-jährige Garantie, die Hersteller AVM auf den Repeater gibt. Dem günstigen Interdiscount-Preis kann kein anderer Händler das Wasser reichen. Ein starkes Angebot.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Tinten-Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-4800 für Fr. 266.90
Express-Check 7: Tinten-Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-4800
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Express-Check: Tinten-Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-4800 für Fr. 266.90. Das kompakt gebaute 4-in-1-Gerät (38 × 35 × 23 cm, B × T × H) ist Drucker, Scanner, Kopierer und Faxgerät in einem, und ist so gut fürs gehobene Homeoffice aufgestellt. Eine automatische Duplexeinheit fehlt. Für den Druck doppelseitiger Dokumente (also mit bedruckter Vorder- und Rückseite) muss manuell gewendet werden. Ein Nachteil. Die ADF-Einheit kann insgesamt 30 Blatt aufnehmen. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem LAN- und rückseitigen USB-Port. Um auch kabellos mit dem MFG zu arbeiten, hat Hersteller Epson zusätzlich WLAN verbaut. Autark bedienen lässt sich der Ecotank ET-4800 mit seinem farbigen 3,7 cm grossen Farb-LC-Display und Softbuttons, die rechts vom Bildschirm liegen. Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-Panel-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen. Zum Tintenverbrauch: Der Hersteller liefert zum Gerät schwarzweisse und farbige Tinten, mit denen sich insgesamt 3600 schwarzweisse respektive 6500 farbige A4-Seiten drucken lassen. Das entspricht einem Seitenpreis von ca. 0,3 Rappen für eine schwarzweisse A4-Seite. Für die entsprechende farbige Seite werden genauso tiefpreisverdächtige 0,5 Rappen fällig.
Kurzfazit: Epsons Ecotank ET-4800 ist ein Spitzengerät. Der Nachteil des Fehlens für den automatischen Duplexdruck wiegt nicht unerheblich. Ansonsten bietet das MFG einen präzisen Office-Druck, unglaublich tiefe Verbrauchskosten sowie eine gelungene (Rest-)Ausstattung. Mit dem Interdiscount-Preis sind wir auch hier nicht einverstanden. Den Drucker gibt es noch günstiger zu kaufen.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Gaming-Projektor Acer H6815BD für Fr.695.90
Express-Check 8: Gaming-Projektor Acer H6815BD
Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Gaming-Projektor Acer H6815BD für Fr. 695.90. Der DLP-Projektor liefert Bilder bis zu einer 4K-Auflösung, seine Helligkeit liegt bei maximal 4000 ANSI Lumen. Damit avanciert der Beamer als perfekter Zuspieler für Filme oder auch hochauflösende Sportsendungen, und zwar, dank der hohen Helligkeit, auch in ungünstig ausgeleuchteten Räumen. Steuern lässt sich das Gerät mithilfe der Fernbedienung, die typische Tasten, wie den Ziffernblock (0–9), die «Menu»-Taste sowie Navigations-Buttons oder auch den Quellenauswahl-Knopf «Source» zur Verfügung stellt. Ausserdem geht die Steuerung selbstverständlich auch direkt am Gerät, wenn der Beamer nicht im Deckenmodus installiert ist. Auf der Oberseite finden sich dazu die typischen Navigationstasten. Zur Auswahl gibts unter anderem die Modi «Präsentation», «Film», «Film dunkel», «Fussball», «Spiel» oder auch «Eco Pro». Mit dem nativen 16:9-Seitenverhältnis des knapp 3 kg schweren Beamers kann das Gerät eine maximale Bildfläche von 7,62 Metern (300 Zoll) aufspannen, wobei der minimale Leinwandabstand 1 Meter beträgt. Gut gefallen ausserdem die Image-Shift-Funktion (exaktes Einpassen des projizierten Bildes in die zur Verfügung stehende Leinwandgrösse) sowie auch die 4-Ecken-Korrektur, womit sich nervige Bildverzerrungen beheben lassen. Rückseitig sind zwei HDMI-Ports sowie eine Audio-Klinkenbuchse (3,5 mm) untergebracht. Da der Beamer bei Full-HD-Auflösung eine Bildwiederholrate von 240 Hz liefert, laufen schnelle wie auch langsame Bewegungen, Kameraschwenks ruckelfrei, sprich flüssig ab. Farben werden satt und mit einer hohen Farbtreue wiedergegeben.
Kurzfazit: Acers H6815BD ist ein günstiger Kino-Beamer, der sich für einen separaten Kino-/Gamingraum zu Hause empfiehlt, und ein erstklassiges Bild auf die Leinwand wirft. Der Interdiscount-Preis kann gefallen.
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