Interdiscount-Flyer: die grosse Wochenknaller-Show

Was: Smart-TV Samsung QE65S95B

Wo: in jeder Interdiscount-Filiale und unter www.interdiscount.ch

Wann: bis zum 12. März 2023, solange Vorrat reicht

Preis: Fr. 1699.90

Interdiscount bietet den 65 Zoll (Bilddiagonale: 163 cm) grossen Smart-TV mit QD-OLED-Technologie, 4K-Auflösung und «Tizen»-Betriebssystem an. QD-OLED steht für lebendige Bilder mit hoher Helligkeit und Detailreichtum. Für knapp 1700 Franken wechselt das Modell seinen Besitzer.

Die Ausstattung:

Bilddiagonale: 65" (163 cm), QD-OLED

Auflösung: 3840 × 2160 Pixel

Funktionen: Dolby Atmos mit OTS, HDR10+, 100 Hz, Tizen

Twin-Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Anschlüsse: 4 × HDMI 2.1 (4K@120 Hz), 2× USB 2.0, WLAN, LAN

Masse: 144 × 89 × 29 cm (B × H × T, mit Fuss)

Garantie: 2 Jahre Bring In

PCtipp meint

Genaugenommen hat Samsungs Smart-TV QE65S95B sogenannte QD-OLEDs (QD = Quantum Dot) intus. Der kleine, aber feine Unterschied zu «gewöhnlichen» OLED: Bei der QD-Variante sind die drei RGB-Pixel (Rot, Grün und Blau) in einer Dreiecksform angeordnet. Damit sollen «hohe Helligkeitswerte, lebensnahe Farben und tiefe Kontraste mit feinen Details» möglich sein. Das daraus resultierende Bild, anders kann man es nicht sagen, ist schlicht und einfach spitze. Samsung legt mit dem TV nochmals eine Schippe bei den Schwarzwerten, beim Kontrastverhalten wie auch beim Farbverlauf drauf. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Die Bedienung von Tizen geht flott von der Hand. Ruckler, Hänger oder Warteschleifen sind dem 65-Zoll-Modell fremd. Für den Sound zeichnet das Feature «OTS»: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt so viel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Der nötige «Wumms» wird mit sechs integrierten Lautsprechern (2.2.2-Kanal-System) erzeugt, die summa summarum eine RMS-Leistung von 60 Watt abliefern. Zur Ausstattung: Samsung bringt 4 HDMI-Ports sowie zwei USB-Ports unter. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, da der Hersteller seine HDMI-Schnittstellen für 120-Hz-Gaming aufpoliert. Hier gehts zum Test der 55 Zoll-Variante.

Fazit

Aufgrund des raffinierten Designs, der Bildqualität und OTS-Sounds überzeugt der Samsung QE65S95B von innen wie aussen. Ein echter Interdiscount-Aufsteller, der zum Zeitpunkt unserer Recherchen nicht unterboten werden konnte.

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