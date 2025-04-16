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Waltraud Ritzer
16. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Künstliche Intelligenz

Ionos GPT: Europäische ChatGPT-Alternative ist gestartet

Der Hosting-Provider Ionos hat eine eigene GPT-Lösung entwickelt, die in Deutschland entwickelt wurde und auch da betrieben wird. Ionos GPT wird kostenlos angeboten.
© (Quelle: Ionos GPT)

Es gibt eine neue ChatGPT-Alternative in Deutschland: Ionos GPT. Der Hosting-Provider möchte damit ein Zeichen im KI-Bereich setzen, schliesslich wurde die Lösung in Deutschland entwickelt und wird auch hier betrieben. Anders als bei US-amerikanischen Varianten entspricht sie damit den strengen Datenschutzvorgaben, die in Europa gelten.

„Unsere Kunden wollen KI nutzen, ohne sich Sorgen um Datenschutz oder Datenweitergabe machen zu müssen. Mit IONOS GPT geben wir ihnen genau das: souveräne Technologie, gehostet in Deutschland, einfach und direkt anwendbar für alle“, so Achim Weiss, CEO von Ionos.

Im Unterschied zu vielen US-Diensten verarbeitet Ionos GPT laut dem Anbieter keine personenbezogenen Daten zu Trainingszwecken. Es erfolgt auch keine Datenübermittlung in Drittstaaten. Die genutzten Rechenzentren in Deutschland sind mehrfach zertifiziert (u. a. ISO/IEC 27001:2013) und werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Basierend auf dem Ionos AI Model Hub kommen ausschliesslich die neuesten Open-Source-Modelle wie Llama und Mistral zum Einsatz. Ionos entwickelt und trainiert keine eigenen KI-Modelle und garantiert, dass Nutzungsdaten nicht zum Training verwendet werden.

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